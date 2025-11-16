TSG Balingen: "Ein Sonntag, an dem einfach alles zusammenkam"

Fehlstart mit Folgen

Die Partie begann denkbar ungünstig. Schon in der sechsten Minute brachte Felix Kendel den FC-Astoria Walldorf in Führung, und nur sieben Minuten später erhöhte Muhammed Yasin Batuhan Zor auf 2:0. Die TSG Balingen fand keinen Zugriff auf das Spiel, wirkte überrascht vom druckvollen Beginn der Gastgeber.

„Wir sind nicht gut in die Partie gestartet, der Gegner hat mit den ersten Torchancen gleich die Tore gemacht“, beschrieb Co-Trainer Daniel Güney die schwierige Anfangsphase. Der Rückstand brachte Balingen früh aus dem Rhythmus. Nach einem Foulelfmeter, den Marcel Carl verwandelte (31.), war die Partie praktisch entschieden.

Rückschlag nach der Pause

Zur Halbzeit lag Balingen bereits mit 0:3 zurück. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz. Direkt nach Wiederbeginn sah Jonas Brändle in der 46. Minute die Rote Karte – ein weiterer Rückschlag, der die Mannschaft endgültig aus dem Konzept brachte.

„Was dann auch nach der Halbzeit auf den Platz kommen sollte, wurde nach einer Minute mit einer Roten Karte direkt genommen“, kommentierte Güney den Einschnitt. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wurde die ohnehin schwierige Aufgabe fast unmöglich.

Walldorf nutzt jede Gelegenheit

Walldorf agierte in der Folge kaltschnäuzig und zielstrebig. Marcel Carl traf in der 67. Minute erneut, bevor Iosif Maroudis (77.) und Baton Hajrizaj (90.+1) das Ergebnis auf 6:0 hochschraubten.

„Astoria hat das gemacht, was man als Spitzenteam machen muss – die Chancen ausgenutzt, Tore erzielt“, sagte Güney. Der FC-Astoria Walldorf zeigte, warum er im oberen Tabellendrittel steht: Mit klarer Spielanlage, präzisem Passspiel und hoher Effizienz vor dem Tor ließ die Mannschaft keinen Zweifel am verdienten Sieg.

TSG ohne Zugriff und ohne Glück

Für die TSG Balingen war der Nachmittag ein kollektives Lehrstück. Der Mannschaft gelang es kaum, eigene Akzente zu setzen. Der frühe Rückstand und die numerische Unterzahl verhinderten ein strukturiertes Aufbauspiel.

Trotz kämpferischer Ansätze blieb Balingen ohne zählbares Ergebnis – und musste eine hohe Niederlage hinnehmen.

Konsequenzen und Blick nach vorn

Co-Trainer Daniel Güney forderte nach dem Schlusspfiff eine sachliche Aufarbeitung: „Für uns gilt es, jetzt auch nach der Hinrunde das Spiel wie heute zu analysieren und dann die Schlüsse dessen mitzunehmen, um in der Rückrunde gerade in solchen Spielen klare Momente für uns zu generieren und dementsprechend bessere Ergebnisse zu erzielen.“

Die klare Niederlage soll dabei als Weckruf dienen. Nach einer insgesamt wechselhaften Hinrunde mit 15 Punkten aus 17 Spielen steht die TSG Balingen auf Rang 15.

Vorbereitung auf den Rückrundenstart

Die Gelegenheit zur Wiedergutmachung lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am kommenden Freitag (21. November, 19 Uhr) empfängt Balingen die SG Sonnenhof Großaspach.

Die Gäste zählen zu den Top-Teams der Liga und liegen mit 31 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Für Balingen wird es darum gehen, den Rückrundenauftakt mit einer disziplinierten Leistung zu gestalten – und die Lehren aus Walldorf sofort auf dem Platz umzusetzen.