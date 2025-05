TSG Balingen: "Ein Finale mit bitterem Ende"

Starke erste Hälfte, aber ohne Treffer

Die TSG Balingen erwischte im Pokalfinale einen mutigen und fokussierten Start. Von Beginn an agierten die Balinger diszipliniert, präsent in den Zweikämpfen und mit klarem Plan gegen den hochfavorisierten Meister aus Großaspach.

„Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein Spiel auf absolute Augenhöhe gesehen, bei dem wir sogar mit den gefährlicheren Chancen im Plus waren“, erklärte Co-Trainer Daniel Güney nach der Partie. Doch trotz starker Ansätze fehlte im Abschluss die letzte Präzision – und das wichtige erste Tor blieb aus.

Doppelschlag nach der Pause bricht den Rhythmus

Der Wendepunkt der Partie folgte direkt nach dem Seitenwechsel. In der 48. Minute ging Großaspach durch Arbnor Nuraj mit 1:0 in Führung – ein Treffer, der für Unverständnis sorgte. „Umso bitterer ist es dann, dass wir nach der Halbzeit durch ein Abseitstor mit 0:1 in Rückstand geraten“, betonte Daniel Güney. Nur wenige Minuten später war es Fabian Eisele, der auf 2:0 erhöhte (55.).

Dieser Doppelschlag zeigte Wirkung. Balingen kämpfte zwar weiter, doch der Druck der ersten Hälfte ließ sich nicht mehr aufbauen. Großaspach ließ kaum noch Möglichkeiten zu.

Vergebene Chancen und ein verdienter Respekt

Trotz der Niederlage blieb die Leistung der TSG Balingen bemerkenswert. Gegen den Ligaprimus, der über die gesamte Saison hinweg fast unantastbar wirkt, hielt die Mannschaft lange mit – und hätte mit etwas mehr Effizienz vielleicht selbst in Führung gehen können. Dass es am Ende nicht reichte, lag auch an der Kaltschnäuzigkeit des Gegners.

„Wir haben es da leider verpasst, das Tor zu machen“, bilanzierte Daniel Güney mit sichtbarer Enttäuschung. „Und den Doppelschlag im Anschluss daran konnten wir nicht mehr umbiegen.“ So blieb der große Traum vom Pokalsieg unerfüllt – und die Glückwünsche gingen an den Sieger aus Großaspach.

Kämpferische Einstellung, positive Kulisse

Vor 2817 Zuschauern im Gazi-Stadion präsentierte sich die TSG Balingen mit großem Einsatz und mentaler Stärke. Die Unterstützung der mitgereisten Fans war deutlich hörbar und trug die Mannschaft in der ersten Hälfte immer wieder nach vorne. Auch nach dem Rückstand gab das Team nicht auf – ein Ausdruck der Charakterstärke, die Balingen in dieser Saison auszeichnet.

Fazit: Mit Stolz in die Relegation

Der Pokaltraum ist geplatzt – doch die TSG Balingen kann erhobenen Hauptes in das letzte Oberliga-Spiel und dann anschießend in die Relegation zur Regionalliga gehen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch gegen Topteams bestehen kann, wenn sie konsequent auftritt. Die Leistung im Pokalfinale war stark – auch wenn sie nicht belohnt wurde.