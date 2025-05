TSG Balingen: "Ein Finale ist kein Ligaspiel – es zählt nur der Tag"

Ein würdiger Rahmen für ein besonderes Spiel

Das Pokalfinale am Samstag (14:30 Uhr) bildet den Höhepunkt einer langen Spielzeit. Gespielt wird im Gazi-Stadion in Stuttgart – einer Bühne, die dem Anlass angemessen ist. Für die TSG Balingen ist es ein ersehntes Saisonhighlight, bei dem es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal geht.

Co-Trainer Daniel Güney bringt die Ausgangslage auf den Punkt: „Wir freuen uns sehr auf das Finale, sind auch verdient im Finale. Wenn man unseren Weg anschaut, hatten wir wirklich sehr viele Oberligisten und mit Freiberg einen Regionalligisten, wo wir uns den Weg ins Finale geschaffen haben.“ Siege gegen SSV Reutlingen (2:0) und SGV Freiberg (3:0) unterstreichen die Qualität, mit der Balingen durch den Wettbewerb marschierte.

Keine Parallelen zur Liga – Fokus auf den Moment

Obwohl sich die beiden Teams aus der Liga bestens kennen – Großaspach ist souveräner Meister, Balingen Vizemeister – will das Trainerteam bewusst keine Rückschlüsse aus den Ligaduellen ziehen. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen, zu speziell der Charakter eines Pokalendspiels.

Daniel Güney betont: „Man muss da auch ehrlich sagen, das hat jetzt nichts mit der Liga zu tun. Es ist ein Endspiel, in dem es in einem Spiel alles oder nichts geht, und von daher braucht man jetzt auch gar nicht Parallelen ziehen aus der Liga irgendwo her.“ Die klare Botschaft: Jetzt zählt nur dieser eine Tag – und auf diesen hat sich die Mannschaft fokussiert vorbereitet.

Großaspach als Favorit – Balingen mit Respekt, aber Selbstbewusstsein

Die SG Sonnenhof Großaspach geht als Favorit in die Partie. Mit 92 Punkten und 104 erzielten Toren dominiert das Team aus dem Fautenhau die Oberliga nach Belieben. Auch im direkten Duell setzte sich Großaspach zuletzt mit 6:1 durch – allerdings gegen eine stark rotierte Balinger Elf.

Für Daniel Güney ist klar: „Wir können mit breiter Brust ins Finale gehen.“ Die Balinger wissen um ihre Qualitäten, ihre mannschaftliche Geschlossenheit – und sie wissen auch, dass im Pokal andere Kräfte wirken. Genau darin liegt die Chance.

Zuschauer, Kulisse und Vorfreude

Ein besonderer Reiz des Endspiels liegt auch in der erwarteten Kulisse. Zahlreiche Fans aus Balingen werden die Reise nach Stuttgart antreten, um ihr Team zu unterstützen. Der Verein rechnet mit stimmungsvoller Begleitung – ein weiterer Ansporn für die Spieler, die sich auf eine laute, faire und emotionale Atmosphäre freuen dürfen.

„Wir freuen uns, dass zahlreiche Fans uns unterstützen werden, freuen uns auf eine schöne und tolle Kulisse mit lautstarker Unterstützung“, so Daniel Güney. Die Mannschaft weiß, was auf dem Spiel steht – und sie weiß auch, was sie leisten kann.

Letzte Erkenntnisse aus dem Oberachern-Spiel

Das letzte Pflichtspiel vor dem Finale verlief aus Balinger Sicht nicht gut. Gegen den SV Oberachern setzte es eine 0:2-Heimniederlage. Trotz guter Anfangsphase fehlte am Ende die Durchschlagskraft. Doch die Partie diente auch dazu, nochmal Kräfte zu bündeln, Abläufe zu schärfen und sich mental auf das große Spiel vorzubereiten.

Die Niederlage wurde intern sachlich aufgearbeitet – aber sie hat auf die Ausgangslage im Pokal keinen Einfluss. Denn: „Ein Finale ist kein Ligaspiel“, wie Daniel Güney sinngemäß deutlich macht.

Fazit: Alles auf eine Karte – Balingen ist bereit

Die TSG Balingen steht vor einer großen Chance – sportlich, emotional, historisch. Das Finale gegen Großaspach ist nicht nur ein Prestigeduell, sondern eine Gelegenheit, eine starke Saison mit einem Titel zu veredeln. Es ist der Moment, in dem Haltung, Mut und Teamgeist gefragt sind.

Die Mannschaft geht mit klarem Kopf und voller Überzeugung in das Spiel. „Wir wollen das Finale natürlich erfolgreich für uns gestalten und freuen uns riesig auf dieses Spiel“, sagt Daniel Güney – und spricht damit für ein gesamtes Team, das bereit ist für seinen Moment.