TSG Balingen: "Den Haken gesetzt – jetzt warten die Highlights"

Starker Auftakt, verdiente Führung

Es war eine Partie, in der die TSG Balingen wusste, was auf dem Spiel steht – und entsprechend auftrat. Im Heimspiel gegen den FSV Hollenbach zeigte die Mannschaft von Trainer Murat Isik von Beginn an eine konzentrierte, zielstrebige Leistung. Bereits in der Anfangsphase drückten die Gastgeber dem Spiel ihren Stempel auf, agierten dominant, kombinationsstark und mit klaren Abschlüssen.

Co-Trainer Daniel Güney lobte den Auftritt: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben vor allem offensiv sehr viele Aktionen gezeigt, in denen wir uns klare Torchancen erspielt haben.“ In der 36. Minute folgte der verdiente Lohn. Simon Klostermann traf zur 1:0-Führung für die TSG.

Ausgleich kurz vor der Pause

Doch das Spiel blieb nicht einseitig. Trotz klarer Balinger Dominanz blieb Hollenbach gefährlich – vor allem durch Konter. Und Balingen erlaubte sich eine Phase der Unachtsamkeit. „Wie es dann im Fußball eben so ist, durch gewisse Fahrlässigkeiten, konnten wir dann den Gegner darin aufbauen“, analysierte Daniel Güney. Nur sechs Minuten nach der Führung nutzte Peter Engelmann eine dieser Situationen und erzielte den Ausgleich für die Gäste (42.).

Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber – aber auch lehrreich. Denn die zweite Hälfte sollte wieder die gewohnte Stabilität und Zielstrebigkeit bringen.

Blitzstart nach Wiederanpfiff

Die Reaktion der TSG kam sofort. Kaum hatte Schiedsrichter Daniel Traub die zweite Halbzeit angepfiffen, da zappelte der Ball erneut im Netz: Sascha Eisele war es, der in der 46. Minute zur erneuten Führung traf – ein wichtiger Treffer, der dem Spiel eine klare Richtung verlieh.

Im Anschluss kontrollierte Balingen das Geschehen weitgehend. Hollenbach blieb bemüht. Die TSG wiederum verpasste es, den Sack frühzeitig zuzumachen, hatte aber die Spielkontrolle auf ihrer Seite.

Aufstiegsspiele gesichert – ein Zwischenziel erreicht

Mit dem Schlusspfiff stand fest: Die TSG Balingen hat ihr Ziel erreicht. Der 2:1-Erfolg sichert nicht nur drei weitere Punkte, sondern auch rechnerisch die Vizemeisterschaft. Damit ist Balingen nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen – die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga ist fix.

„Wir sind jetzt in erster Linie einfach happy darüber, dass wir die Relegation für uns gesichert haben, den Haken dahinter machen können“, sagte ein sichtlich zufriedener Daniel Güney nach Abpfiff.

Blick nach vorn: Pokalfinale und Spitzenspiel

Lange ausruhen kann sich Balingen aber nicht. Schon am kommenden Mittwoch wartet der nächste Höhepunkt: das Auswärtsspiel beim souveränen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach. Die Gastgeber sind in dieser Saison noch ungeschlagen – 29 Siege, zwei Remis, keine Niederlage. Für Balingen ein echter Härtetest vor der Relegation und dem anstehenden Pokalfinale.

„Wir wollen jetzt auf die kommenden Aufgaben schauen, schon vor allem auch Mittwoch mit dem Spiel gegen Großaspach“, so Daniel Güney weiter.

Fazit: Ein Pflichtsieg mit Bedeutung

Der Erfolg gegen Hollenbach war mehr als ein weiterer Dreier – er war der symbolische Schritt in die Entscheidungsphase einer herausragenden Saison. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Druck umgehen kann, dass sie wach und stabil agiert und dass sie die großen Ziele im Blick behält.