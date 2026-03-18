TSG Balingen: "Dementsprechend sollte die Marschroute klar sein"

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Nach der knappen und schmerzhaften Niederlage gegen den SV Sandhausen richtet die TSG Balingen den Blick nach vorne. Am kommenden Samstag gastiert der Aufsteiger am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest beim FC Bayern Alzenau. In diesem richtungsweisenden Kellerduell geht es für die Mannschaft von Trainer Murat Isik um mehr als nur drei Punkte: Ein Erfolg könnte den Anschluss herstellen und den Druck auf die Konkurrenz massiv erhöhen. Mit der Rückkehr wichtiger Akteure und dem Selbstvertrauen aus dem Hinspielsieg reist das Team entschlossen nach Unterfranken.