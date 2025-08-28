TSG Balingen: "Dem gilt es, sich mit unserer Art entgegenzustellen"

Wie wird das württembergische Duell zwischen dem SGV Freiberg und der TSG Balingen enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Vorfreude auf das Duell mit dem Tabellenführer

Die Stimmung im Balinger Lager ist trotz des Rückschlags gegen Homburg kämpferisch. Daniel Güney betont, wie sehr sich die Mannschaft auf das Spiel beim Spitzenreiter freut: „Es erwartet uns natürlich eine Mannschaft, die ihre Formstärke auch durch die ersten Spiele absolut unterstrichen hat. Wir wissen um eine extreme individuelle Qualität des Gegners, sowohl im Mittelfeld auch vorne im Tempo den Abschlüssen.“ Die Balinger wissen, dass sie als Außenseiter antreten – und genau darin liegt die Chance, frei aufzuspielen.

Analyse der Heimniederlage gegen Homburg

Das Heimspiel gegen den FC 08 Homburg war ein bitterer Moment in der jungen Saison. Balingen begann mutig und hatte in der ersten Hälfte mehr Spielanteile, geriet jedoch durch Markus Mendler in Rückstand. Zwei schnelle Gegentreffer von Amar Suljic nach der Pause machten den Unterschied, bevor Amney Moutassime mit dem 1:3 noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Das vierte Homburger Tor durch Frederik Schumann besiegelte schließlich die Niederlage.

Freiberg in bestechender Form

Der SGV Freiberg ist mit vier Siegen aus vier Spielen in die Saison gestartet und führt die Tabelle an. 14:2 Tore zeigen, wie ausgeglichen und gefährlich die Mannschaft agiert. Mit einer Mischung aus Tempo, Technik und Kaltschnäuzigkeit hat Freiberg bisher jeden Gegner dominiert und gilt als klarer Favorit in diesem Duell. Für Balingen wird es entscheidend sein, die Freiburger Offensivwucht zu bremsen und selbst Nadelstiche zu setzen.

Selbstbewusst in die Partie

Trotz der aktuellen Tabellensituation – Balingen steht mit drei Punkten auf Rang 18 – gibt es keinen Grund für Resignation. Das Team hat in fast allen Spielen gezeigt, dass es mithalten kann. „Dem gilt es, sich mit unserer Art, Fußball zu spielen, entgegenzustellen, dass wir den Gegner darin stören wollen, sein Spiel zu spielen“, erklärt Güney. Dieses Selbstverständnis, aktiv aufzutreten und den Gegner nicht nur reagieren zu lassen, soll auch in Freiberg der Schlüssel sein.

Personell fast aus dem Vollen schöpfen

Ein Lichtblick für das Trainerteam: Der Kader ist nahezu komplett einsatzfähig. „Personell sieht es bei uns soweit auch gut aus. Es gibt Stand jetzt wenig oder keine Blessuren, somit auch keine Ausfälle“, sagt Güney. Diese Ausgangslage ermöglicht es, die bestmögliche Formation ins Rennen zu schicken und auch von der Bank aus auf jede Spielsituation reagieren zu können.

Lehren aus den ersten Spielen

Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg – die Bilanz ist noch ausbaufähig. Doch die Ergebnisse spiegeln nicht den Verlauf der Spiele wider. Gegen Steinbach und Homburg waren die Balinger über weite Strecken auf Augenhöhe, ehe individuelle Fehler und fehlende Konsequenz im Abschluss den Unterschied machten. Der Auswärtssieg in Fulda hat aber gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich auch in engen Spielen durchzusetzen.

Fokus auf defensive Stabilität

Gegen die Freiberger Offensive wird es vor allem auf defensive Kompaktheit ankommen. Mit 14 Gegentoren in vier Spielen ist Balingen aktuell die Mannschaft mit den meisten Gegentreffern der Liga. Hier will das Trainerteam ansetzen. Weniger Fehler im Spielaufbau und ein konsequenteres Verteidigen sollen verhindern, dass der Gegner zu einfachen Toren kommt.

Gemeinsam für den ersten Auswärtspunkt beim Favoriten

Die Fans dürfen sich auf ein Spiel mit viel Leidenschaft und Kampfgeist freuen. Balingen will die Euphorie aus dem verdienten Sieg in Fulda wieder entfachen und mutig auftreten. „Wir sind überzeugt davon, dass wir uns gut vorbereitet haben und freuen uns jetzt schon auf das Spiel am Samstag“, so Güney. Ein Punktgewinn beim Tabellenführer wäre ein starkes Signal und könnte der Startschuss sein, sich Schritt für Schritt aus der unteren Tabellenregion zu arbeiten.