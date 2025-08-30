TSG Balingen: "Das tut uns weh"

Mutiger Auftritt beim Spitzenreiter

Vor 450 Zuschauern zeigte die TSG Balingen, dass sie auch gegen den Tabellenführer nicht bereit ist, sich zu verstecken. Die Balinger setzten die Vorgaben von Trainer Murat Isik und Co-Trainer Daniel Güney diszipliniert um, standen kompakt und suchten immer wieder mutig den Weg nach vorne. Vor allem in den Anfangsminuten konnte die TSG Freibergs Spielaufbau stören und kam selbst zu ersten Abschlüssen, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Daniel Güney zog nach dem Spiel ein positives Fazit: „Wenn man das Spiel von außen liest: Erster gegen Letzter, dann sollte die Sache in dieser Hinsicht klar sein. Und da muss man ganz klar widersprechen, denn so war es nicht. In dem Spiel haben sich beide Mannschaften egalisiert.“

Das entscheidende Tor nach einer Standardsituation

Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Doch in der 63. Minute nutzte Freiberg einen Eckball, um den Treffer des Tages zu erzielen: Marco Kehl-Gómez erzielte die 1:0-Führung.

Die Balinger warfen in der Schlussphase alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Trainer Isik brachte frische Kräfte mit Sascha Eisele, Ole Deininger und Marko Pilic, um neue Impulse zu setzen. Doch trotz großer Laufbereitschaft und kämpferischem Einsatz fehlte am Ende die Präzision im Abschluss, um Freiberg noch einmal ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Leidenschaft ohne Ertrag

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass sich die Mannschaft in einem schwierigen Umfeld behauptet hat. „Wir sind stolz darauf, heute den Freibergern diesen Fight abgeliefert zu haben, gerade wenn man das eben, wie eingangs gesagt, von außen betrachtet“, so Güney. Dennoch überwiegt auch ein Stück Enttäuschung: „Leider hat dann Freiberg durch einen Eckball das 1:0, das Tor des Tages, erzielt. Das tut uns weh, weil wir wirklich extrem viel in das Spiel investiert haben und auch ein Unentschieden in unseren Augen leistungsgerecht gewesen wäre.“

Kampf um Punkte in der Regionalliga

Die Tabelle zeigt das derzeitige Dilemma: Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen steht die TSG Balingen weiter auf Platz 18. Doch der Auftritt macht deutlich, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Gerade die enge Partie gegen Freiberg beweist, dass das Team in der Regionalliga angekommen ist und mit Disziplin und Mut gegen jede Mannschaft bestehen kann.

Blick auf die nächsten Aufgaben

Die Englische Woche bringt für die TSG Balingen die Chance, das Selbstvertrauen in Punkte umzumünzen. Am Mittwoch steht zunächst das WFV-Pokalspiel gegen den FC Holzhausen auf dem Programm, bevor am Samstag mit dem FSV Frankfurt ein weiterer Hochkaräter in die BIZERBA-Arena kommt.

Güney richtet den Blick nach vorne: „Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir uns noch mehr belohnen für das, was wir investieren. Und haben dazu am Mittwoch gegen Holzhausen im Pokal die Möglichkeit, das zu zeigen. Und dann erwartet am Samstag bereits die nächste Hochkaräter mit dem FSV Frankfurt. Und auch dort wollen wir dann natürlich wieder zu Hause punkten.“