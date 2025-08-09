TSG Balingen: "Das tut natürlich nochmal mehr weh"

Heimauftakt vor 550 Zuschauern ohne Happy End

Der erste Regionalliga-Heimauftritt der TSG Balingen seit dem Aufstieg verlief nicht nach Plan. Vor 550 Zuschauern bot die Mannschaft von Trainer Murat Isik und Co-Trainer Daniel Güney zwar eine engagierte Leistung, musste sich aber gegen den TSV Steinbach Haiger geschlagen geben. Die Gäste nutzten ihre Chancen: Jonas Singer brachte Steinbach in der 36. Minute in Führung, Serkan Firat erhöhte in der 58. Minute und Ole Käuper sorgte in der 74. Minute per Foulelfmeter für den Endstand.

Guter Auftritt ohne Torerfolg

Daniel Güney zeigte sich trotz des Ergebnisses nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben gegen den individuell sehr stark besetzten Gegner ein sehr ordentliches Spiel gemacht“, erklärt der Co-Trainer. Vor allem im Zweikampfverhalten habe die TSG jene Basis gezeigt, die im ersten Spiel noch gefehlt hatte. Mehrfach erspielte sich die Mannschaft gute Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen.

Bitterer Moment vom Punkt

Ein Schlüsselmoment der Partie war der verschossene Foulelfmeter von Sascha Eisele in der 64. Minute. Beim Stand von 0:2 hätte der Treffer neuen Schwung ins Spiel bringen können, doch TSV-Torhüter Jesper Heim parierte. „Das tut natürlich nochmal mehr weh“, so Güney, „es wäre eigentlich der Anschlusstreffer und in unseren Augen sicher auch nochmal die Wendung vom Spielstand her.“

Blick nach vorn – Pokalspiel als Chance

Mit null Punkten und 1:9 Toren nach zwei Spieltagen steht die TSG Balingen in der Tabelle aktuell auf Platz 18. Doch an Resignation ist nicht zu denken. „Wir wollen einfach an uns weiterarbeiten, an unseren Prinzipien und dann nächste Woche das Ganze wieder besser machen“, betont Güney. Diese nächste Aufgabe kommt bereits am Mittwoch im WFV-Pokal – auswärts bei den Young Boys Reutlingen.