TSG Balingen: "Das sieht in der Summe zu hoch aus"

Starker Beginn ohne Ertrag

Balingen startete mutig und engagiert in die Partie. Die Mannschaft suchte von Beginn an den Weg nach vorne, erarbeitete sich mehrere aussichtsreiche Situationen und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. „Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten auch in der ersten Hälfte, um das von außen zu betrachten, Feldvorteile, hatten uns bessere Chancen erarbeitet“, erklärte Co-Trainer Daniel Güney nach dem Spiel. Doch die Führung blieb aus – stattdessen sorgte ein verwandelter Freistoß von Markus Mendler in der 37. Minute für den Rückstand.

Eiskalte Homburger Effizienz

Nach der Pause wollte die TSG an die starke Anfangsphase anknüpfen, wurde jedoch kalt erwischt. Innerhalb von nur drei Minuten stellte Homburg die Weichen auf Sieg: Amar Suljic erhöhte in der 53. und 56. Minute auf 0:2 und 0:3. „In der zweiten Hälfte hat dann Homburg zu leicht gegen uns Tore schießen können. Das tut uns dann im Spiel natürlich weh“, analysierte Güney. Trotz des deutlichen Rückstands gab sich die TSG nicht geschlagen und versuchte, den Anschluss zu erzwingen.

Moutassime bringt Hoffnung – Schumann setzt den Schlusspunkt

In der 68. Minute war es Amney Moutassime, der die Balinger Hoffnungen mit einem Treffer zum 1:3 noch einmal aufleben ließ. In dieser Phase war das Team wieder im Spiel, drängte mutig nach vorne und suchte die Lücke in der Homburger Abwehr. Doch kurz vor dem Ende sorgte Frederik Schumann mit dem vierten Tor für die endgültige Entscheidung (85.). „Mit dem Anschlusstreffer waren wir weiterhin gut in der Partie. Und dann, kurz vor Ende, noch das 4:1 – das sieht in der Summe zu hoch aus“, so Güney.

Erkenntnisse aus dem Spiel

Trotz der klaren Niederlage zeigte die TSG, dass sie auch gegen erfahrene Regionalliga-Teams mithalten kann. Gerade die erste Halbzeit, in der Balingen die besseren Chancen hatte, macht Mut. „Wir haben vor allem am Anfang eine gute Leistung gezeigt, aber wir haben einfach zu viele Momente gehabt, in denen der Gegner unsere Fehler gnadenlos bestraft hat. Und das müssen wir in den nächsten Wochen natürlich wesentlich besser machen“, betonte Güney.

Tabellenlage verschärft den Druck

Nach vier Spieltagen steht die TSG Balingen mit drei Punkten auf Rang 18 der Regionalliga Südwest. Das Torverhältnis von 4:14 verdeutlicht, dass die Defensive stabiler werden muss, um in den kommenden Wochen Konstanz in die Ergebnisse zu bringen.

Blick auf das Auswärtsspiel in Freiberg

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn bereits am kommenden Samstag wartet die nächste Herausforderung. Dann gastiert die TSG beim ungeschlagenen Tabellenführer SGV Freiberg, der mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 14:2 die Liga derzeit dominiert. Für Balingen ist die Partie ein echter Gradmesser.

Fokus auf die eigenen Stärken

Trotz des schwierigen Auftakts in der Liga bleibt das Selbstvertrauen im Balinger Lager groß. Die Mannschaft weiß, dass sie in allen bisherigen Spielen gute Phasen hatte und mit mehr Effektivität im Abschluss und größerer Konsequenz in der Defensive auch gegen Top-Teams punkten kann. Die klare Botschaft lautet: weiter hart arbeiten, Ruhe bewahren und den ersten Heimsieg im nächsten Heimspiel anpeilen.