TSG Balingen: "Das ist uns auf jeden Fall in der Analyse aufgefallen"







Mit Rückenwind nach Walldorf

Der klare 4:1-Erfolg gegen den TSV Schott Mainz hat der TSG Balingen neuen Mut gegeben. Nach einer intensiven Partie überzeugte die Mannschaft durch Moral, Einsatz und spielerische Qualität. Besonders Halim Eroglu, der mit einem Hattrick glänzte, und Marko Pilic mit seinem Treffer zum 4:1 sorgten für Euphorie im Balinger Lager.

Jetzt soll das Selbstvertrauen in Punkte umgemünzt werden. „Nach dem Sieg am letzten Wochenende wollen wir auch im letzten Spiel der Hinrunde etwas Zählbares mitnehmen“, betont Co-Trainer Daniel Güney. Der Fokus liegt darauf, die Leistung aus dem Mainz-Spiel zu bestätigen und mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen.

Starke Gegner, klare Marschroute

Mit Astoria Walldorf wartet allerdings ein Gegner, der zu den spielstärksten Teams der Liga zählt. Die Mannschaftsteht mit 27 Punkten auf Platz fünf und hat sich in den letzten Wochen in bestechender Form präsentiert.

Daniel Güney warnt vor der Qualität des kommenden Gegners: „Wir spielen am Sonntag bei Astoria Walldorf. Es ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die schon auch in der Liga eine der wenigen Mannschaften ist, die attraktiven Fußball spielt und auch versucht, einen guten Fußball zu spielen.“

Das Trainerteam hat den Gegner genau analysiert und die Mannschaft auf dessen Stärken vorbereitet. „Das ist uns auf jeden Fall in der Analyse aufgefallen“, erklärt Güney.

Fokus auf die eigene Leistung

Trotz des starken Gegners will sich die TSG Balingen auf die eigenen Stärken konzentrieren. Nach der intensiven Trainingswoche soll vor allem die defensive Stabilität aus dem Mainz-Spiel fortgesetzt werden. Dort zeigte das Team, dass es auch in schwierigen Situationen diszipliniert agieren kann.

„Jetzt freuen wir uns darauf, das Spiel erfolgreich gestalten zu können und für uns auch einen positiven Abschluss der Hinrunde zu haben“, sagt Güney. Für Balingen wäre ein Punktgewinn in Walldorf ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Tabellenlage: Spannung im Tabellenkeller

Vor dem 17. Spieltag liegt die TSG Balingen mit 15 Punkten auf Rang 15, also in der abstiegsgefährdeten Zone. Ein Erfolg in Walldorf würde die Lage deutlich entspannen und könnte die TSG näher an das Tabellenmittelfeld heranführen. Zum Vergleich: Walldorf steht mit 27 Punkten auf Platz fünf.

Mit Mut und Disziplin zum Hinrundenabschluss

Zum Abschluss der Hinrunde will die TSG Balingen noch einmal alles investieren. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie mithalten kann, wenn sie ihr Spiel durchzieht. Der Auftritt in Walldorf bietet die Gelegenheit, diesen Aufwärtstrend zu bestätigen.