TSG Balingen: "Das ist dann der Unterschied"

Die Vorzeichen für diesen 27. Spieltag der Regionalliga Südwest waren klar: Für die TSG Balingen zählt im Ringen um den Verbleib in der Spielklasse jeder Zähler. Entsprechend entschlossen startete die Elf von Trainer Murat Isik in die Partie. Bereits in der 8. Spielminute kannte der Jubel auf den Rängen keine Grenzen mehr, als Amney Moutassime die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Es war der erhoffte Weckruf für die Balinger, die an diesem Nachmittag eine Mannschaft sah, die gewillt war, das Feld als Sieger zu verlassen.

Der Schock durch den Freiburger Doppelschlag

Doch die Freude über die frühe Führung währte nur kurz und schlug binnen weniger Augenblicke in blankes Entsetzen um. Der SC Freiburg II bewies jene Kaltschnäuzigkeit, die im Abstiegskampf oft den Unterschied ausmacht. Nur zwei Minuten nach dem Balinger Führungstreffer glich Krish Raweri in der 10. Minute zum 1:1 aus. Bevor sich die Balinger Defensive neu sortieren konnte, schlug Krish Raweri erneut zu und drehte die Partie in der 15. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 1:2. Innerhalb von nur fünf Minuten wurde aus der Euphorie eine schwere Last. Die Verunsicherung war den Gastgebern für den Rest der ersten Halbzeit deutlich anzumerken.

Leidenschaftliche Aufholjagd nach dem Seitenwechsel

Trainer Murat Isik reagierte zur Pause und brachte Pedro Almeida Morais für David Girmann. Die Kabinenansprache schien Wirkung zu zeigen, denn die TSG Balingen kam mit neuer Energie zurück auf den Rasen. In der 49. Minute belohnte Marko Pilic die Balinger Bemühungen und erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 2:2. Mit dem Remis im Rücken entwickelte sich eine offene Partie, in der die Balinger nun wieder ebenbürtig agierten.

Die bittere Entscheidung durch den Elfmeterpunkt

In die Drangphase der Balinger hinein folgte jedoch der nächste Nackenschlag. In der 80. Minute entschied der Unparteiische auf Strafstoß für den SC Freiburg II. Oscar Wiklöf trat an und verwandelte sicher zum 2:3. Für die Balinger war dieser Treffer ein emotionaler Tiefpunkt, da man sich zuvor mühsam zurückgekämpft hatte. Trotz weiterer Wechsel – Simon Klostermann kam für Simun Birkic (84.) sowie Jonas Brändle für Tim Hannak und Bastian Maier für Enrique Katsianas-Sanchez in der Nachspielzeit (92.) – gelang der Ausgleich nicht mehr.

Analyse der Effizienz und der Tabellenrealität

Co-Trainer Daniel Güney fand nach dem Spiel Worte, die zwischen Anerkennung für die Leistung und tiefer Enttäuschung schwankten: „Es ist eine ganz bittere Niederlage für uns. Wir haben über weite Strecken eine sehr ordentliche Partie gemacht, haben lediglich in den Boxen vorne zu viele Chancen benötigt, um Tore zu machen. Und wir waren im Umkehrschluss hinten einfach zu fahrlässig und haben vor allem bei dem Doppelschlag die Gegentore bekommen. Auch der Elfmeter, der zum 3:2 geführt hat, war dann bitter.“ Diese fehlende Effizienz in den entscheidenden Zonen ist laut Daniel Güney bezeichnend für die aktuelle Situation: „Das ist dann der Unterschied, weshalb wir in der Liga auf den Tabellenpositionen aktuell sind, auf denen wir uns befinden, und im Umkehrschluss andere Mannschaften dann genau solche Spiele ziehen.“ Die Tabelle lügt nicht: Balingen steht mit 20 Punkten auf dem 16. Platz.

Blick nach vorn auf das Duell am Bieberer Berg

Trotz der Niederlage sieht die TSG einen Aufwärtstrend, an den es nun anzuknüpfen gilt. „Trotzdem war das eine Leistungssteigerung noch mal auch zu den letzten Wochen, die ja schon ergebnistechnisch nie deutlich, sondern immer knapp waren“, resümierte Daniel Güney. Die TSG Balingen muss die positiven Aspekte dieses Spiels – die Moral und die spielerische Verbesserung – schnellstmöglich in Punkte ummünzen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 11.04.2026, um 14 Uhr. Dann gastiert die Isik-Elf bei Kickers Offenbach. Es wird ein schwerer Gang an den Bieberer Berg, doch die Mannschaft nimmt die Herausforderung an: „Jetzt nehmen wir das Ganze mit und freuen uns nächste Woche auf das Auswärtsspiel bei Kickers Offenbach.“