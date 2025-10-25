TSG Balingen: "Das ist aus unserer Sicht natürlich sehr bitter"

Verdient in Führung gegangen

Die TSG Balingen startete mit viel Energie in ihr zweites Heimspiel in Folge. Von Beginn an übernahmen die Gastgeber die Kontrolle, bestimmten das Tempo und drängten den KSV Hessen Kassel in die Defensive.

Der Einsatz zahlte sich aus: Nach einer Stunde Spielzeit traf Enrique Katsianas-Sanchez in der 59. Minute zur verdienten 1:0-Führung. Es war der Lohn für eine druckvolle Phase, in der Balingen zahlreiche Torchancen herausspielte.

Co-Trainer Daniel Güney zeigte sich zufrieden mit der Herangehensweise seiner Mannschaft: „Wir haben, wie auch in den letzten Spielen, den Gegner äußerst dominiert, haben uns eine hohe Anzahl an Chancen erspielt und dieses Mal auch das Tor gemacht, völlig verdient.“

Chancenplus ohne Entscheidung

Doch wie schon so oft in dieser Saison verpasste es die TSG, die Führung auszubauen. Trotz einer Reihe guter Gelegenheiten fehlte im letzten Drittel die Konsequenz. Besonders in der Schlussphase vor dem Gegentreffer boten sich mehrere vielversprechende Angriffe – der entscheidende zweite Treffer blieb aber aus.

„Der Gegner hat dann leider mit seiner ersten richtigen Torchance, im Spiel hatte er zwei Stück, das 1:1 gemacht“, sagte Güney.

Diese eine Szene reichte den Gästen, um Balingen spät zu bestrafen. In der 83. Minute traf der eingewechselte Elsamed Ramaj für Kassel und zerstörte damit den Traum vom Heimsieg.

Später Rückschlag sorgt für Ernüchterung

Die Art und Weise des Ausgleichs war sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf der TSG Balingen. Trotz überlegener Spielweise und großem Einsatz fehlte am Ende das Quäntchen Glück. Kassel zeigte sich eiskalt, während Balingen erneut den Sack nicht zumachte.

Für Co-Trainer Daniel Güney war die Enttäuschung groß: „Das ist aus unserer Sicht natürlich sehr bitter, weil wir gerne die drei Punkte und auch verdiente drei Punkte mitgenommen hätten.“

Trotzdem überwog nach kurzer Enttäuschung der sachliche Blick auf die Entwicklung. „Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu den letzten Spielen, ein gewonnener Punkt – und so müssen wir das Ganze in der Nachbetrachtung auch bewerten“, erklärte Güney.

Leistung bestätigt, Ergebnis bleibt offen

Die Mannschaft von Trainer Murat Isik zeigte erneut, dass sie sich auch gegen etablierte Regionalliga-Teams behaupten kann. Mit mutigem Pressing, sicherem Aufbauspiel und einer hohen Laufbereitschaft dominierte Balingen weite Strecken der Partie.

Der Punktgewinn gegen einen Gegner aus dem oberen Mittelfeld der Tabelle war daher nicht nur ein Zeichen für die eigene Stärke, sondern auch ein Schritt in die richtige Richtung. Mit mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen.

Die Zuschauer in der Bizerba-Arena, 552 an der Zahl, sahen ein temporeiches und engagiertes Spiel, das über weite Phasen von den Hausherren bestimmt wurde.

Blick auf die Tabelle

Nach dem 1:1 steht die TSG Balingen mit zwölf Punkten aus 14 Spielen auf Rang 15 der Regionalliga Südwest. Für Balingen zählt jeder Punkt im engen Tabellenkeller – und die Leistung gegen Kassel gibt Anlass zu Optimismus.

Ausblick auf Bahlingen

Am kommenden Samstag (1. November, 14 Uhr) tritt die TSG Balingen beim Bahlinger SC an. Nach zwei Heimspielen in Folge wollen die Balinger nun auch auswärts punkten. Die Marschroute ist klar: an die Leistung gegen Kassel anknüpfen, die Chancen besser nutzen – und den nächsten Schritt in Richtung Stabilität machen.