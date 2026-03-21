TSG Balingen: "Das haben beide Mannschaften nicht geschafft"

Es war ein Nachmittag der schmalen Grate, an dem in Alzenau die Nerven der 410 Zuschauer auf eine harte Probe gestellt wurden. In der Regionalliga Südwest wird im Tabellenkeller kein Zentimeter Boden verschenkt, und das bekamen die Akteure der TSG Balingen unter Trainer Murat Isik von der ersten Minute an zu spüren. Das Spiel beim Tabellennachbarn entwickelte sich zu einer taktischen Herausforderung, bei der beide Seiten zwar den Weg nach vorne suchten, aber die letzte Konsequenz vermissen ließen. Co-Trainer Daniel Güney fasste die Dynamik der Partie treffend zusammen: „Es war ein Spiel, in dem es in beide Richtungen kippen könnte. Jedes Team hatte die Chancen zum Tor oder zum Lucky Punch in dem Fall. Das haben beide Mannschaften nicht geschafft.“

Trotz des Drucks, den die Gastgeber zeitweise ausübten, hielt das Balinger Bollwerk stand. „Trotzdem muss man auch unserer jungen Mannschaft in der Hinsicht das Kompliment aussprechen bei einer sehr erfahrenen Truppe, die sehr schlichten Fußball gespielt hat, die Null zu erhalten“, lobte Daniel Güney die Disziplin seiner Defensive.

Die Suche nach dem erlösenden Führungstreffer

Während die Verteidigung sicher stand, fehlte es der Offensive der Gäste am heutigen Samstag an der nötigen Durchschlagskraft. Murat Isik versuchte durch Wechsel neue Impulse zu setzen. „Schade, dass uns dann aus unserer Perspektive das Tor nicht gelungen ist. Das müssen wir akzeptieren“, konstatierte Daniel Güney über das Ausbleiben des Balinger Torjubels. Am Ende stand ein „leistungsgerechtes 0:0-Unentschieden“, das die prekäre Lage beider Teams in der Tabelle nur geringfügig verändert.

Ein bitteres Ende und personeller Aderlass

Die ohnehin angespannte Stimmung erreichte in der dritten Minute der Nachspielzeit ihren negativen Höhepunkt. Ole Deininger sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. Der Platzverweis bedeutet für die TSG Balingen einen herben Verlust für die kommenden Aufgaben. Daniel Güney blickte mit gemischten Gefühlen auf die Szene: „Die Rote Karte hat Ole Deininger kurz vor Schluss gesehen nach einem Foul. Die geht auch so in Ordnung, leider ja, aber er hat sich sowohl beim Spiel als auch beim Schiedsrichterteam entschuldigt für das, was er getan hat. Und damit muss man dann auch einem Jungspieler verzeihen.“

Volle Konzentration auf die kommenden Heimaufgaben

Trotz des Punktverlustes durch das Unentschieden und der Roten Karte für Ole Deininger ist der Blick im Balinger Lager bereits wieder nach vorne gerichtet. Die kommenden Wochen werden entscheidend dafür sein, ob der Aufsteiger den Klassenerhalt tatsächlich realisieren kann. Das nächste Spiel findet am Samstag, 28.03.2026, um 14 Uhr statt, wenn die TSG Balingen die SV Eintracht Trier 05 empfängt. Es ist der Auftakt zu einer wichtigen Phase vor heimischer Kulisse. Daniel Güney gab die Marschroute für die nächsten Tage vor: „Und nichtsdestotrotz schauen wir weiter und blicken auf zwei Heimspiele in Folge. Und wir wollen am Wochenende die nächsten Punkte einfahren.“ Die TSG Balingen setzt alles daran, die Fehler aus dem Alzenau-Spiel zu korrigieren und die nötige Effektivität zurückzugewinnen, um die Mission Ligaverbleib erfolgreich fortzusetzen.