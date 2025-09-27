TSG Balingen: "Daran müssen wir einfach weiter arbeiten"

Früher Rückschlag in der Anfangsphase

Der Start in Trier verlief denkbar schlecht. Bereits in der 6. Minute brachte Damjan Marceta die Gastgeber in Führung. Damit war die TSG früh unter Druck, doch sie ließ sich von dem Rückstand nicht entmutigen. Daniel Güney betonte: „Wie es dann so ist, folgt eben oft der Rückschlag, und hatten dann leider eine Phase, in der das 1:0 fiel, und dann wir auch etwas geschwommen sind.“

Balingen mit viel Ballbesitz, aber ohne Abschlussglück

Die Balinger übernahmen nach dem frühen Rückstand weitgehend die Kontrolle und erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten. Trotz hoher Laufbereitschaft und Spielwitz fehlte in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit. Daniel Güney lobte dennoch den Einsatz seiner Mannschaft: „Dennoch muss man der Mannschaft für das, wie sie gespielt hat, auch hier ein Kompliment geben.“

Entscheidende Minuten nach der Pause

In der zweiten Halbzeit kippte die Partie endgültig zugunsten von Trier. Mateo Biondic erhöhte in der 61. Minute auf 2:0, nur fünf Minuten später sorgte Sven König mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Damit war der Widerstand der TSG gebrochen, auch wenn sie weiterhin versuchte, nach vorne zu spielen. Murat Isik brachte mit Zeki Görkem Koca, Marko Pilic, Luca Battista, Simon Klostermann und Enrique Katsianas-Sanchez frische Kräfte, doch der erhoffte Anschlusstreffer blieb aus.

Ein Blick auf die Tabelle

Nach dieser Niederlage steht die TSG Balingen weiterhin bei neun Punkten aus neun Spielen. Mit drei Siegen und sechs Niederlagen rangiert die Mannschaft auf Rang 15 der Tabelle.

Selbstkritik und Optimismus bei der TSG

Die Enttäuschung war den Balingern anzumerken, zumal die Leistung über weite Strecken stimmte. Doch die Effizienz vor dem Tor machte den Unterschied. Daniel Güney machte keinen Hehl aus seiner Frustration: „Schade, dass in der Form auch nichts Zählbares dabei rumgekommen ist und daran müssen wir einfach weiter arbeiten.“ Zugleich richtete er den Blick nach vorn: „Am besten am Dienstag schon bereits in Freiburg.“

Ausblick auf das nächste Spiel

Die Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich schnell. Am Dienstag, 30. September, reist die TSG Balingen zum SC Freiburg II. Dort will die Mannschaft zeigen, dass sie die Niederlage in Trier abgehakt hat und erneut mit Mut und Leidenschaft auftritt.