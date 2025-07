TSG Balingen: "Dann wird am Ende alles gut"

Aufsteiger TSG Balingen blickt voller Vorfreude auf die neue Saison in der Regionalliga Südwest. Trainer Trainer Murat Isik vertraut auf das Gerüst der Vorsaison und sieht die Kabinengemeinschaft als größtes Faustpfand. Im FuPa-Teamcheck blickt er auch auf die englische Woche mit den Spielen im WFV-Pokal und in der Regionalliga.

Die Vorbereitung verlief bei der TSG Balingen zunächst schleppend. "Wie in jeder Vorbereitung gab es Höhen und Tiefen", erklärt Trainer Murat Isik. Die intensive Relegationsphase mit ihren emotionalen und körperlichen Belastungen steckte dem Team noch spürbar in den Knochen. "Die mentale als auch körperliche Frische hat noch gefehlt." Doch mit zunehmender Trainingsdauer stellte sich Besserung ein: „Jetzt in den letzten zehn Tagen ist es deutlich besser geworden.“

Auch wenn das Fundament der Aufstiegsmannschaft weitgehend erhalten bleibt, konnte sich die TSG punktuell verstärken. Mit Tim Hannak und Luca Battista stoßen zwei 20-jährige Akteure zum Team, die laut Isik „sehr viel Potenzial mitbringen“. Mit Jonas Brändle ergänzt ein weiterer Neuzugang den Kader. „Ein guter Linksfuß, der vielseitig einsetzbar ist und uns mehr Flexibilität gibt.“

Kaderplanung mit Fingerspitzengefühl

Obwohl der Transfermarkt noch in Bewegung ist, steht das Grundgerüst fest. „Wir sind dran. Wenn wir einen Spieler verpflichten können, der uns sofort besser macht, werden wir es tun“, so Isik. Gleichzeitig betont er das Vertrauen in die Aufstiegsmannschaft: „Ansonsten vertrauen wir dem bestehenden Kader.“ Abgänge seien keine weiteren zu erwarten. "Abgänge wird es keine mehr geben."

Gemeinschaft als Fundament des Erfolgs

Wenn Murat Isik über seine Mannschaft spricht, wird deutlich, worauf er baut: Zusammenhalt. „Die Gemeinschaft. Das Innenleben der ‚Kabine‘ und die Bereitschaft der Jungs, immer alles zu geben – das ist unsere größte Stärke.“ Diese innere Geschlossenheit sei das, was die TSG Balingen in der bevorstehenden Regionalligasaison tragen soll.

Ohne Zielvorgabe – mit klarer Haltung

Ein konkretes Saisonziel gibt es für den Aufsteiger nicht. Vielmehr steht die Haltung im Vordergrund: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jede Trainingseinheit und jedes Spiel mit maximaler Bereitschaft, Emotionen und Begeisterung anzugehen.“ Gelingt das, ist Isik überzeugt: „Dann wird am Ende alles gut.“

Große Namen im Favoritenkreis

Als potenzielle Aufstiegskandidaten nennt Isik einige bekannte Namen der Liga: „Der FC Homburg, Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, SGV Freiberg, SV Sandhausen – ich denke, diese Mannschaften werden um die vorderen Plätze spielen.“

Matze Schmitz bleibt Leitfigur

Auch personell setzt die TSG auf Beständigkeit. Kapitän bleibt Matthias Schmitz. Für Isik ist er mehr als nur ein Spieler mit Kapitänsbinde: „Er verkörpert Balingen und ist für mich ein sehr wichtiger Ansprechpartner und Führungsspieler.“

Mi., 30.07.2025, 18:15 Uhr SV Nehren SV Nehren TSG Balingen TSG Balingen 18:15 PUSH

Pokal mit Priorität – Regionalliga mit Respekt

Die TSG Balingen steht bereits vor zwei wichtigen Aufgaben. Am Mittwoch, 30. Juli, um 18.15 Uhr geht es in der 2. Runde des WFV-Pokals zum Landesligisten SV Nehren. Dort erwartet Isik „eine Mannschaft, die hochmotiviert ist, die uns ein Bein stellen möchte, die absolut nichts zu verlieren hat.“ Deshalb sei höchste Konzentration gefordert: „Wir müssen das Spiel von Minute eins an hochkonzentriert angehen.“