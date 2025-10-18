TSG Balingen: "Daher tut die Niederlage sehr weh"

Starker Beginn, aber frühe Rückschläge

Die TSG Balingen startete wie so oft mutig und organisiert in die Partie. Die Mannschaft wollte an die kämpferisch guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und setzte die Stuttgarter Kickers zunächst unter Druck. „Wir sind grundsätzlich wie immer gut in die Partie gestartet“, sagte Co-Trainer Daniel Güney nach dem Spiel.

Doch der starke Auftakt wurde nicht belohnt. In der 17. Minute traf Marlon Faß für die Gäste zum 0:1, nachdem die Balinger Defensive einen unglücklichen Ballverlust nicht mehr korrigieren konnte. „Wir haben es dann aber verpasst, noch mehr Chancen zu generieren“, erklärte Daniel Güney.

Nur wenige Minuten später folgte der nächste Nackenschlag: Nach einem Eckball stand erneut Marlon Faß richtig und erhöhte auf 0:2 (32.). Zwei Gegentore innerhalb von 15 Minuten entschieden früh die Richtung des Spiels.

Gute Chancen – kein Ertrag

Trotz des Rückstands zeigte die TSG Balingen Moral und blieb offensiv gefährlich. Auch nach der Pause drängten die Gastgeber auf den Anschluss. „Wir haben Chance genug gehabt, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, betonte Daniel Güney. Am Ende fehlte das letzte Quäntchen Glück und Konsequenz im Abschluss.

Balingen bemüht

Die TSG Balingen dagegen spielte zwar gefällig, konnte aber die Effizienz der Gäste nicht erreichen. Besonders bitter: Trotz klarer Leistungssteigerung nach der Pause blieb der Anschlusstreffer aus. Co-Trainer Daniel Güney zeigte sich selbstkritisch: „Vom Rückstand konnten wir uns auch im zweiten Durchgang vom Ergebnis her nicht erholen.“

Kampfgeist trotz Niederlage

Auch wenn die Niederlage schmerzt, zeigte die TSG Balingen erneut, dass sie mit den etablierten Teams der Liga mithalten kann. Einsatz, Wille und Spielfreude waren deutlich sichtbar – nur das Ergebnis spiegelte die Leistung nicht wider.

„Daher tut die Niederlage sehr weh“, resümierte Daniel Güney. „Aber wir schauen direkt nach vorne und wollen auch gegen Hessen Kassel im zweiten Heimspiel hintereinander wieder punkten.“

Die Worte des Co-Trainers machen deutlich: Trotz Rückschlag herrscht bei der TSG kein Pessimismus. Das Team arbeitet weiter konzentriert, um die Fehler abzustellen und den Trend zu drehen. Am kommenden Samstag (25. Oktober, 14 Uhr) empfängt die TSG Balingen den KSV Hessen Kassel in der Bizerba-Arena. Nach der schmerzhaften Niederlage gegen die Kickers will das Team von Murat Isik eine Reaktion zeigen.