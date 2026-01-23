TSG Balingen bittet zum Duell der Kellerkinder

Die Wintervorbereitung der TSG Balingen trägt den Ernst der Tabelle in jedem Lauf: Als 16. der Regionalliga Südwest steckt der Aufsteiger zur Pause im Abstiegskampf – und sucht in den Tests weniger Glanz als Verlässlichkeit. Der letzte Auftritt lieferte beides nur in Teilen, aber mit klarer Botschaft: Balingen kann Spiele in Phasen entscheiden.
Der 1. FC Normannia Gmünd geht als 14. der Oberliga Baden-Württemberg in eine Winterphase, in der Ergebnisse zwar zweitrangig sind – Sicherheit aber unbezahlbar bleibt. Das Polster ist schmal, die Richtung muss stimmen. Der letzte Test zeigte, wie schnell eine Partie kippen kann, wenn die ersten Minuten nicht sitzen.
Beim 5:3 bei der TSG Backnang (Oberliga Baden-Württemberg) setzte das Team am Samstag früh Nadelstiche. Vor 100 Zuschauern und unter der Leitung von Christian Buschmann profitierten die Gäste zunächst von einem Eigentor: Yusuf Tirso traf ins eigene Netz (2.). Danach legte Halim Eroglu doppelt nach (7., 14.) – 0:3 nach 14 Minuten, ein Start wie aus dem Lehrbuch. Backnang antwortete mit Wucht: Julian Geldner (17.) und Mark Gashi (22.) verkürzten auf 2:3. Nach der Pause verpasste Balingen vom Punkt die Beruhigung: Amney Moutassime scheiterte mit einem Foulelfmeter am Torwart (48.). Später stellte Enrique Katsianas-Sanchez auf 2:4 (66.), Simon Klostermann erhöhte (70.), ehe Tim Pöhler spät verkürzte (86.).
Beim 3:1 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen (Verbandsliga Württemberg) geriet Gmünd früh ins Hintertreffen. Unter Schiedsrichter Kadir Yagci traf Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger bereits in der 6. Minute zum 1:0. Danach blieb Calcio konsequent: Jovan Djermanovic erhöhte (26.), nach der Pause zog Sangar Aziz auf 3:0 davon (54.). Gmünd fand erst spät Zählbares – Levin Kundruweit verkürzte in der 82. Minute, mehr als Ergebniskosmetik war es an diesem Tag nicht.
Nun treffen die beiden Kellerkinder im direkten Test aufeinander. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Tübingen-Derendingen.
