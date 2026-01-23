TSG Balingen bittet zum Duell der Kellerkinder

Die Wintervorbereitung der TSG Balingen trägt den Ernst der Tabelle in jedem Lauf: Als 16. der Regionalliga Südwest steckt der Aufsteiger zur Pause im Abstiegskampf – und sucht in den Tests weniger Glanz als Verlässlichkeit. Der letzte Auftritt lieferte beides nur in Teilen, aber mit klarer Botschaft: Balingen kann Spiele in Phasen entscheiden.

Der 1. FC Normannia Gmünd geht als 14. der Oberliga Baden-Württemberg in eine Winterphase, in der Ergebnisse zwar zweitrangig sind – Sicherheit aber unbezahlbar bleibt. Das Polster ist schmal, die Richtung muss stimmen. Der letzte Test zeigte, wie schnell eine Partie kippen kann, wenn die ersten Minuten nicht sitzen.