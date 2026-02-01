TSG Balingen behauptet sich gegen CfR Pforzheim und setzt ein Zeichen

Das heutige Testspiel gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim ist für die TSG Balingen ein bewusster Prüfstein innerhalb der Wintervorbereitung. Gespielt werden viermal 30 Minuten, eine Spielform, die Konzentration über eine lange Gesamtbelastung verlangt und Wechselwirkungen im Spiel deutlich sichtbar macht. Auf dem Kunstrasenplatz in Herrenberg übernimmt Balingen von Beginn an Verantwortung, ohne das Risiko unnötig zu erhöhen.

Die Partie entwickelt sich strukturiert, beide Mannschaften suchen Lösungen im Spielaufbau. In der 27. Minute wird Balingen erstmals belohnt. Pedro Almeida Morais bringt den Regionalligisten mit 1:0 in Führung und setzt einen wichtigen Akzent in einer Phase, in der die TSG zunehmend Kontrolle gewinnt. Der Treffer verleiht dem Spiel Sicherheit, ohne dass Balingen den Fokus verliert.

Pforzheim bleibt jedoch präsent. Kurz vor dem Ende des zweiten Spielabschnitts wird es brenzlig. In der 37. Minute erhält der Oberligist einen Foulelfmeter. Tim Schwaiger scheitert jedoch an Torhüter Elvin Kovac, der den Strafstoß pariert und damit nicht nur den Ausgleich verhindert, sondern auch ein klares Zeichen setzt.

Trotzdem gelingt Pforzheim noch vor der Pause der Ausgleich. In der 41. Minute trifft Denis Gudzevic zum 1:1. Balingen lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Die Mannschaft bleibt ruhig, hält die Ordnung und nutzt die weiteren Spielabschnitte, um erneut Druck aufzubauen.

Nach der Pause, verteilt auf die weiteren Drittel, zeigt sich Balingen zielstrebig. In der 65. Minute erzielt Jonas Fritschi das 2:1 und bringt die TSG erneut in Führung. Der Treffer ist Ausdruck einer Phase, in der Balingen mehr Zugriff gewinnt und die Partie zunehmend bestimmt. Die Belastung aus den vielen Spielminuten ist spürbar, doch die Struktur bleibt erhalten.

In der Schlussphase setzt Balingen den Schlusspunkt. In der 84. Minute trifft Jonas Brändle zum 3:1 und entscheidet das Testspiel endgültig. Der Endstand spiegelt den Gesamteindruck wider: Balingen agiert über weite Strecken stabil, nutzt seine Chancen und zeigt defensive Aufmerksamkeit in den entscheidenden Momenten.

Der Sieg gegen Pforzheim ist mehr als ein gelungenes Testergebnis. Er zeigt Fortschritte in Balance, Belastungsverträglichkeit und Entscheidungsfindung. Gerade die parierte Strafstoßszene und die Reaktion auf den Ausgleichstreffer unterstreichen die gewachsene Stabilität der Mannschaft von Trainer Murat Isik.