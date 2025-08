TSG Balingen - Al-Hilal: Morgen steigt das große Spiel

Der Anpfiff rückt näher: Am Mittwoch um 18.30 Uhr beginnt der Testspielkracher gegen Al-Hilal.

Die neuesten Infos stellen wir Euch gerne zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage öffnet die Bizerba Arena bereits zwei Stunden, um 16.30 Uhr, vor dem Spielbeginn. „Die zusätzliche halbe Stunde ermöglicht es allen Zuschauern, rechtzeitig an ihrem Platz zu sein“, teilt TSG-Geschäftsführer Jona Annel mit. Die TSG bittet darum, das Angebot zu nutzen und damit den Einlass zu entzerren.

Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr, dort können noch am Spieltag ausreichend viele Stehplatztickets gekauft werden. Zur gleichen Zeit startet die Abholkasse, an welcher es vorbestellte, bereits bezahlte Tickets gibt.

Bitte beachtet: Es werden keine Mail- und Telefonanfragen mehr bearbeitet. In der Geschäftsstelle können Karten jedoch persönlich erworben werden.

Weshalb Al-Hilal so dermaßen viele Fans anlockt, erschließt sich mit einem Blick auf den Kader des saudi-arabischen Vizemeisters: Nicht nur in den Ligawettbewerben in Europa waren die jetzigen Spieler von Al-Hilal aktiv. Auch in den beiden prestigeträchtigen Pokalwettbewerben können die Kicker massenhaft Einsätze vorweisen. Über 350 Einsätze in der Champions und Europa League bringt die Startruppe mit in die Bizerba Arena.

Das Aufgebot weist Akteure mit insgesamt mehr als 1600 Einsätzen in den Topligen von England, Deutschland, Spanien und Italien auf.

Infos zur Fans

Alle Zuschauer können den Hauptzugang nutzen. Einen weiteren Eingang richtet die TSG direkt bei der Kleinfeldarena, unterhalb der Shell-Tankstelle, ein.

Es gibt verschiedene Getränke- und Essensstände. Neben der klassischen Stadionwurst wird das Angebot um Leberkäs-Wecken und Geflügel-Hot-Dogs erweitert.

Bitte beachtet: Direkt an der Bizerba Arena stehen praktisch keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Im angrenzenden Wohngebiet ist Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen. Sonderparkplätze richtet die TSG bei Krug & Priester (Simon-Schweitzer-Straße) ein. In allen städtischen Parkhäusern (Öffnungszeiten beachten!) darf kostenlos geparkt werden. Kostenlos ist auch das Parken auf allen ausgewiesenen Parkplätzen im Stadtbereich.

Grundsätzlich empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus dem Stadtbereich geht es zu Fuß rasch zum Spiel – es sind nur wenige Gehminuten. Fahrradfahrer können ihr Bike direkt an der Bizerba Arena (Parkplatz) abstellen und abschließen.