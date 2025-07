TSG Balingen - Al-Hilal: Große Nachfrage - welche Tickets gibts noch?

Die MAFU Group präsentiert den saudi-arabischen Rekordmeister Al-Hilal in Balingen: Die Nachfrage auf das Spiel am Mittwoch, 6. August (Anpfiff 18.30 Uhr, Bizerba Arena) gegen die TSG Balingen ist riesengroß. Die Tribüne war binnen weniger Minuten restlos ausverkauft.

Wie Ihr dennoch an Karten für diesen Freundschaftsspiel-Knaller kommt, erklären wir Euch nachfolgend. Stehplätze stehen noch ausreichend zur Verfügung, wollen zur Sicherheit aber ebenso per Mail bestellt oder auf der Geschäftsstelle abgeholt sein.

„Wir bedauern, dass wir nicht mehr Sitzplätze anbieten können, aber die Kapazität ist natürlich begrenzt“, sagt TSG-Geschäftsführer Jona Annel. Der Ticketverkauf sprengt alle Erwartungen und alles bisher Dagewesene: Aus der nahen Umgebung, aber auch aus allen Herren Ländern trudeln im Minutentakt Anfragen ein.

Stehplätze noch vorhanden

Restlos vergriffen waren innerhalb weniger Minuten die Sitzplätze. „Das hatten wir in dieser Form noch nie“, erzählt Annel.

Stehplatzkarten gibt es weiterhin auf der Geschäftsstelle in der Bizerba Arena (Tübinger Straße 71) und zwar wochentags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Wer durchkommt, kann ebenso telefonisch (07433 9558896) reservieren und die Tickets an der Tageskasse am Spieltag abholen. Aufrecht gehalten wird zudem die Möglichkeit zur Mail-Reservierung und Abholung an der Spieltagskasse (geschaeftsstelle@tsg-fussball.de).

Stehplätze kosten 12 Euro (Vollzahler), 10 Euro (ermäßigt) und 7 Euro (7-14 Jahre), Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Die Stadionöffnung am 6. August erfolgt um 17 Uhr.

Infos zur Fans

Alle Zuschauer können den Hauptzugang nutzen. Einen weiteren Eingang richtet die TSG direkt bei der Kleinfeldarena, unterhalb der Shell-Tankstelle, ein.

Es gibt verschiedene Getränke- und Essensstände. Neben der klassischen Stadionwurst wird das Angebot um Leberkäs-Wecken und Geflügel-Hot-Dogs erweitert.

Bitte beachtet: Direkt an der Bizerba Arena stehen praktisch keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Im angrenzenden Wohngebiet ist Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen. Sonderparkplätze richtet die TSG bei Krug & Priester (Simon-Schweitzer-Straße) ein. In allen städtischen Parkhäusern (Öffnungszeiten beachten!) darf kostenlos geparkt werden. Kostenlos ist auch das Parken auf allen ausgewiesenen Parkplätzen im Stadtbereich.

Grundsätzlich empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus dem Stadtbereich geht es zu Fuß rasch zum Spiel – es sind nur wenige Gehminuten. Fahrradfahrer können ihr Bike direkt an der Bizerba Arena (Parkplatz) abstellen und abschließen.

Agentur involviert

Betreut wird Al-Hilal während seines Europa-Aufenthaltes von der Agentur Onside; diese managt national u.a. Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Bremen, Köln, Hoffenheim, Freiburg, Mainz, auch den HSV, Schalke oder Nürnberg. International ist man Partner von Rapid Wien, dem FC Kopenhagen oder eben Al-Hilal.

Der Kontakt zwischen Onside und der TSG Balingen besteht seit dem Balinger Testspiel gegen den KSC vor rund zwei Jahren. Man sei in den zurückliegenden Wochen in engem Austausch gestanden. „Dass dieses Spiel möglich wird, ist maßgeblich Alexander Hartwig von Onside zu verdanken, er ist eine großartige Unterstützung“, sagt Annel. Auch Jürgen Klopp vertraute zu seiner Zeit beim FC Liverpool auf die Dienste der Agentur: „Unglaublich. Das war eines der besten Camps, die wir je hatten.“

Zudem hat die TSG auf ehrenamtlicher Basis einen arabisch-stämmigen Mittelsmann zur Optimierung der Spieltags-Kommunikation engagiert; er stammt aus dem direkten Vereinsumfeld.