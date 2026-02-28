TSG Balingen: "0:6 hört sich natürlich bitter an"

In der Regionalliga Südwest herrscht ein rauer Wind, und die TSG Balingen bekam diesen am 22. Spieltag in seiner brutalsten Form zu spüren. Vor 580 Zuschauern startete das Team von Trainer Murat Isik im prestigeträchtigen Württemberg-Duell gegen den SGV Freiberg eigentlich verheißungsvoll. Co-Trainer Daniel Güney blickte trotz des späteren Debakels auf diese ersten Minuten zurück: „Trotzdem müssen wir einfach festhalten, dass wir zu Beginn des Spiels einige gute Möglichkeiten hatten, die nicht nutzen konnten.“ Der Aufsteiger suchte mutig den Weg nach vorne. Doch die fehlende Kaltschnäuzigkeit in der Anfangsphase sollte sich als fataler Wendepunkt erweisen.

Der kollektive Einbruch innerhalb von nur neun Minuten

Was nach der ersten halben Stunde folgte, war ein Schockmoment für alle Anhänger der Balinger. Innerhalb von weniger als zehn Minuten zerplatzten alle Träume von einem Punktgewinn gegen den haushohen Favoriten. In der 29. Minute eröffnete Meghôn Valpoort den Torreigen für den Gast. Nur zwei Minuten später erhöhte Mehdi Hetemaj auf 0:2 (31.). Die Balinger Defensive fand keinen Zugriff mehr auf die wirbelnden Offensivkräfte von Trainer Kushtrim Lushtaku. Als Leon Petö in der 38. Minute einen Foulelfmeter zum 0:3 verwandelte, war die Vorentscheidung bereits vor dem Gang in die Kabinen gefallen. Die TSG wirkte in dieser Phase wie gelähmt von der Effizienz des Gegners.

Eine schmerzhafte Demonstration der spielerischen Klasse

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild im Balinger Stadion nicht. Der neue Spitzenreiter aus Freiberg blieb gnadenlos. Minos Gouras schraubte das Ergebnis in der 57. Minute auf 0:4 hoch. Nur wenig später trug sich Gal Grobelnik (62.) in die Torschützenliste ein. Daniel Güney ordnete diese Phasen nach dem Abpfiff realistisch ein: „Und ja, dann am Ende war die Qualität des Gegners einfach zu hoch, die hat sich durchgesetzt.“ Den Schlusspunkt zum 0:6 setzte erneut Leon Petö (85.).

Die bittere Analyse eines ungleichen Duells

Die Zahlen lassen wenig Raum für Interpretationen, und die Emotionen nach dem Abpfiff schwankten zwischen Fassungslosigkeit und tiefer Enttäuschung. „0:6 hört sich natürlich bitter an und direkt nach dem Spiel tut uns das auch weh“, gestand Daniel Güney unumwunden. Das Ergebnis spiegelte die unerbittliche Realität wider, die zwischen einem Titelfavoriten und einem Team im Abstiegskampf klaffen kann. Der Co-Trainer fügte hinzu: „Und das Ergebnis ist dann eben dieser Unterschied und den müssen wir so akzeptieren.“

Die bedrohliche Tabellensituation

Durch dieses Debakel verschlechtert sich das Torverhältnis der TSG Balingen dramatisch auf 23:59. Mit 16 Punkten aus 22 Spielen belegt die Mannschaft den 16. Tabellenplatz.

Der notwendige Blick nach vorne zur nächsten Herkulesaufgabe

Es bleibt der TSG Balingen keine Zeit für langes Wundenlecken, auch wenn die Narben dieses 0:6 tief sitzen. Die Mannschaft muss die richtigen Lehren ziehen, um in den verbleibenden Partien noch eine Chance auf die Rettung zu haben. Am kommenden Samstag, 07.03.2026, wartet bereits der nächste Kraftakt. Um 14 Uhr gastiert die Isik-Elf beim FSV Frankfurt. Es wird eine weitere Prüfung für das Nervenkostüm der Balinger, die dringend defensive Stabilität finden müssen, um nicht vollends den Anschluss zu verlieren.