TSG Bad Wurzach und Trainer Andreas Maier beenden ihre Zusammenarbeit

Nach knapp zwei Jahren endet bei der TSG Bad Wurzach eine Ära, die von gegenseitigem Respekt und enger Zusammenarbeit geprägt war. Wie der Verein bekanntgab, haben sich die TSG und Trainer Andreas Maier nach dem neunten Spieltag der Saison 2025/26 einvernehmlich auf eine Trennung verständigt. Die Mannschaft aus der Kreisliga B6 Bodensee belegt derzeit mit elf Punkten den sechsten Tabellenplatz und wartet seit drei Spielen auf den nächsten Sieg. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr tritt die TSG beim SV Deuchelried, dem Tabellenelften, an.

Andreas Maier, der ursprünglich nur für ein halbes Jahr als Cheftrainer verpflichtet worden war, entwickelte sich in Bad Wurzach schnell zu einer festen Größe. „Ursprünglich nur für eine halbe Saison engagiert, fanden beide Seiten schnell Gefallen an der Zusammenarbeit“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Letztlich blieb Maier zwei Jahre im Amt und prägte die Mannschaft durch seine ruhige, aber engagierte Art. Der scheidende Trainer verlässt die TSG nicht im Unfrieden, sondern mit gemischten Gefühlen. Maier „räumt seinen Posten mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Zwar liege ihm „die Mannschaft und das Umfeld weiterhin sehr am Herzen“, doch habe ihm „aus verschiedenen Gründen die notwendige Motivation gefehlt, um das Team im Hinblick auf die vereinbarten Saisonziele weiter zu führen“.

Dank für Engagement und Leidenschaft Die Vereinsführung würdigte Maiers Einsatz in einer respektvollen Erklärung. „Die TSG Bad Wurzach bedankt sich ausdrücklich für das große Engagement, das Maier während seiner gesamten Amtszeit gezeigt hat“, heißt es. Maier habe seine Aufgabe „stets sehr ernst genommen und viel Zeit sowie Energie in Training und Aktivitäten neben dem Platz investiert“.