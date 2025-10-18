TSG Bad Wurzach und Trainer Andreas Maier beenden ihre Zusammenarbeit

Nach knapp zwei Jahren endet bei der TSG Bad Wurzach eine Ära, die von gegenseitigem Respekt und enger Zusammenarbeit geprägt war. Wie der Verein bekanntgab, haben sich die TSG und Trainer Andreas Maier nach dem neunten Spieltag der Saison 2025/26 einvernehmlich auf eine Trennung verständigt. Die Mannschaft aus der Kreisliga B6 Bodensee belegt derzeit mit elf Punkten den sechsten Tabellenplatz und wartet seit drei Spielen auf den nächsten Sieg. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr tritt die TSG beim SV Deuchelried, dem Tabellenelften, an.
Der scheidende Trainer verlässt die TSG nicht im Unfrieden, sondern mit gemischten Gefühlen. Maier „räumt seinen Posten mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Zwar liege ihm „die Mannschaft und das Umfeld weiterhin sehr am Herzen“, doch habe ihm „aus verschiedenen Gründen die notwendige Motivation gefehlt, um das Team im Hinblick auf die vereinbarten Saisonziele weiter zu führen“.
Die Vereinsführung würdigte Maiers Einsatz in einer respektvollen Erklärung. „Die TSG Bad Wurzach bedankt sich ausdrücklich für das große Engagement, das Maier während seiner gesamten Amtszeit gezeigt hat“, heißt es. Maier habe seine Aufgabe „stets sehr ernst genommen und viel Zeit sowie Energie in Training und Aktivitäten neben dem Platz investiert“.
Die TSG betont zudem, dass die Trennung in gutem Einvernehmen erfolgt sei und Maier dem Verein weiterhin verbunden bleibe. „Wir freuen uns, in ihm einen Freund gewonnen zu haben, der Sonntags weiterhin im Riedstadion anzutreffen sein wird.“ Damit bleibt der erfahrene Coach auch nach seinem Abschied Teil der TSG-Gemeinschaft.
Für die verbleibenden fünf Spiele bis zur Winterpause hat die TSG eine interne Übergangslösung gefunden. „In der Übergangsphase bis zur Winterpause übernehmen Vorstandsmitglied Nikolas Vera-Godoy sowie Co- und 2. Mannschafts-Trainer Matthias Butscher die Aufgaben Maiers“, teilte der Verein mit. Beide sollen die Mannschaft stabilisieren und neue Impulse setzen, ehe zur Rückrunde eine langfristige Lösung auf der Trainerbank präsentiert werden soll.
Vera-Godoy und Butscher stehen nun vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Die TSG befindet sich in einer Phase, in der Ergebnisse und Selbstvertrauen gleichermaßen zählen. Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen hat das Team nach ersten neun Spielen eine durchwachsene Bilanz, die aber hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Mannschaft in den verbleibenden Spielen des Jahres wieder zur Konstanz findet.