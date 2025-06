TSG Bad Harzburg verpflichtet Deniz Sevim

Nach einer Spielzeit bei Oker kehrt der 19-Jährige nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Verein verkündete die Personalie über seine sozialen Kanäle. „Wir freuen uns riesig“, heißt es im offiziellen Beitrag der TSG, der die Rückkehr des Eigengewächses als „tolle Entscheidung“ würdigt.

In der abgelaufenen Spielzeit konnte Sevim sehr wohl seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. In 28 Spielen kam der Youngstar auf neun Treffer. Dadurch hat er sich definitiv die Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte verdient, in der Saison 24/25 konnten die Harzburger den dritten Platz erreichen. Nun stößt Sevim zu der 100-Tore Offensive hinzu.