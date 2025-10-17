TSG Backnang: "Woche für Woche einen unglaublichen Aufwand"

Ein spielstarker Gegner wartet

„Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft und benötigen an dem Tag ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft gegen den Ball“, sagte Marinic im Vorfeld der Partie. Der FC Nöttingen, aktuell Siebter der Tabelle, sei vor allem durch seine Struktur im Ballbesitz gefährlich. „Nöttingen agiert aus einem sehr guten und variablen Spielaufbau. Betreiben ein gutes Positionsspiel und versuchen vieles fußballerisch zu lösen.“

Flexibles System und hohes Pressing

Der Trainer hat den Gegner genau analysiert. „Aus ihrem 3-5-2 bzw. 3-4-3-System spielen sie ein sehr hohes Angriffspressing, worauf wir uns mit Ball einstellen müssen“, erklärte Marinic. Besonders in der Defensive und Offensive sieht er klare Stärken. „Hinten sticht ihr Kapitän und Ex-Großaspacher Marco Manduzio heraus. Wachsam sollten wir bei Toptorjäger Tasos Leonidis, welcher mit seinem linken Fuß über einen hervorragenden Abschluss verfügt, und Außenstürmer Salvatore Catanzano. Zusammen sind sie für über die Hälfte der Nöttinger Tore verantwortlich.“

Fokus auf Abschluss und Effizienz

Nach mehreren Spielen mit viel Aufwand, aber zu wenig Ertrag, hat Marinic im Training klare Schwerpunkte gesetzt. „Der Fokus im Training lag diese Woche viel im Torabschluss und im letzten Drittel. Wir betreiben Woche für Woche einen unglaublichen Aufwand, dann gilt es sich dafür auch zu belohnen“, sagte er. Entscheidend sei, „die Effizienz und Gier vor dem gegnerischen Tor“ zurückzugewinnen. Gleichzeitig müsse seine Mannschaft „die individuellen Fehler abstellen, die der Gegner in der Oberliga gnadenlos bestraft“.

Personelle Sorgen bleiben

Die personelle Lage bleibt bei der TSG angespannt. „Personell bleibt es unverändert, wobei die Ausfallzeit von Giuliano Greco länger andauern könnte, als vermutet“, erklärte Marinic. „Hier warten wir noch auf das abschließende Ergebnis seiner Knieverletzung. Natürlich fehlt uns auch so ein Kreativspieler wie es Giuli ist.“ Neben Greco fallen auch Tim Häußermann, Tim Pöhler sowie die Langzeitverletzten Ali Ferati und Vincent Sadler aus.