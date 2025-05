TSG Backnang: "Wir werden mit großer Euphorie anreisen"

Höchste Qualität beim Gegner

Backnangs Trainer Mario Marinic äußerte vor dem Spiel überraschend deutliche Wertschätzung für den Gegner: „Ehrlicherweise muss ich eingangs sagen, dass ich die Mannschaft deutlich weiter vorne erwartet hätte in der Saison. Dass sie jetzt auf dem Abstiegsplatz stehen, mit einem Bein in der Verbandsliga sind, überrascht mich dann schon ein wenig.“ Marinic verwies insbesondere auf die individuelle Klasse der Ravensburger: „Sie haben unglaublich viel Qualität in ihrem Kader. Das fängt an hinten beim Torwart Ramon Castellucci, Kickers-Vergangenheit. Dann haben sie ein Innenverteidiger-Duo mit Philipp Altmann und Jan Zwischenbrugger mit Erfahrung aus der zweiten Liga aus der Schweiz.“

Anerkennung für Schlüsselspieler

Auch das Zentrum und die Offensive der Oberschwaben sieht Marinic prominent besetzt: „Im Zentrum mit ihrem Schlüsselspieler auch ein Stück weit Nicolas Jann, der noch in der dritten Liga gespielt hat bei Ulm. Vorne haben sie in der Sturmspitze Daniele Gabriele, der auch schon Regionalliga und auch Dritte Liga gespielt hat.“ Dass Ravensburg dennoch tief im Tabellenkeller steckt, kann der TSG-Coach nur schwer nachvollziehen: „Da mag ich jetzt nicht urteilen, was die Gründe dafür sind. Jetzt kurzfristig habe ich gesehen, die letzten vier Spiele haben sie nicht verloren, haben gute Leistungen auf den Platz gebracht. Aber man kann schon sagen: zu spät.“

Fokus auf Freude statt Druck

Anders als in den Vorwochen fährt die TSG diesmal ohne Ergebnisdruck zum Auswärtsspiel: „Wir werden mit großer Euphorie anreisen, mit viel Spaß im Gepäck, weil wir einfach das Spiel auch gewinnen wollen. Und das ist auch der feine Unterschied zu den letzten Wochen und Monaten, wo wir dann schon auch die Spiele gewinnen mussten.“ Dennoch bleibt das Ziel klar definiert: „Jetzt fahren wir nach Ravensburg und möchten einfach nochmal alles investieren, dass uns irgendwo ein Sieg gelingt.“

Kleine Anreize bleiben bestehen

Auch ein Blick auf die Tabelle motiviert: „Mit Blick auf die Tabelle können wir vielleicht ein oder sogar zwei Plätze gut machen. Das ist schon noch der kleine Anreiz, den wir haben.“ Marinic kündigte Veränderungen in der Startelf an: „Es wird natürlich auch hier wieder Veränderungen geben.“ Verletzungsbedingt fehlen Arda Gürsel und Mika Müller, Gentian Lekaj - privat verhindert. Zudem seien einige Spieler angeschlagen. „Wir werden sehen, was wir dann wirklich auf den Platz bringen.“

Letzter gemeinsamer Auftritt einer starken Rückrunde

Der Saisonabschluss soll trotz personeller Engpässe positiv gestaltet werden: „Aber auch da wird man nochmal die Jungs bestmöglichst vorbereiten, dass uns irgendwo ein guter Auftritt gelingt.“ Marinic formuliert dabei einen klaren Wunsch: „Was wünsche ich mir? Natürlich klar: drei Punkte im Gepäck, dass wir die mitnehmen.“ Gleichzeitig weiß er um die Herausforderung: „Aber in dieser Oberliga sind wir nicht bei Wünsch dir was, sondern da ist erstmal ein großer Invest gefragt.“

Motivation auf beiden Seiten

Ravensburg werde alles versuchen, mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu gehen – ebenso wie die TSG: „Sie werden genauso mit der Einstellung reingehen, einen versöhnlichen Abschluss hinzukriegen, ein gutes Gefühl mitzunehmen in die Sommerpause. Und das wollen wir mit Sicherheit auch.“ Ob der TSG dabei ein perfekter Schlusspunkt gelingt, entscheidet sich am Samstag in Ravensburg – der Wille ist jedenfalls spürbar.