TSG Backnang: "Wir werden die Tabelle ausblenden"

Reaktion auf die Niederlage gezeigt

Nach dem 1:3 zu Hause gegen den FSV Hollenbach hatte die TSG Druck, eine Antwort zu geben. Der 2:1-Erfolg in Karlsruhe brachte die erhoffte Reaktion. „Nach der unnötigen Heimpleite gegen Hollenbach freuen wir uns rückblickend über den ersten Auswärtserfolg der diesjährigen OL-Saison. Vor allem freut mich die Reaktion meiner Mannschaft und die Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen ist und dass wir verdient die Punkte aus Karlsruhe entführen konnten“, erklärte Marinic.

Heimsieg als klares Ziel

Nun richtet sich der Blick auf die Partie gegen den Tabellenletzten. Der Trainer will die äußeren Erwartungen jedoch nicht überbewerten. „Nun wollen wir auch zu Hause nachlegen, die gezeigte Leistung bestätigen. Mit Blick auf die Tabelle erwartet jeder einen Heimsieg. Für mich ist die Tabellensituation noch nicht aussagekräftig und eine reine Momentaufnahme. Wir wollen weiter akribisch und fokussiert arbeiten und richten die Augen auf uns.“

Singen mit Erfahrung und Trainerwechsel

Die Gäste aus Singen haben nach drei Niederlagen in Serie bereits den Trainer gewechselt. Marinic weiß, dass dies für zusätzliche Unwägbarkeiten sorgt: „Zum kommenden Gegner ist es außergewöhnlich, dass man einen Trainerwechsel am 2. Spieltag vollzieht. Beim letzten Heimspiel hatten sie eine andere Herangehensweise und standen sehr kompakt und waren nah dran am Punkterfolg gegen das Topteam aus Oberachern. Auch sie sind gewillt, den Bock endlich umzustoßen. Sie bringen reichlich Erfahrung auf den Platz. Beim letzten Heimspiel betrug das Durchschnittsalter 27 Jahre. Sie reisen mit einigen Spielern mit Oberligaerfahrung an.“

Personalsorgen bleiben

Die Backnanger wollen die jüngsten positiven Eindrücke bestätigen. „Wir werden die Tabelle ausblenden und wollen den positiven Schwung aus Karlsruhe mitnehmen. In der Oberliga gibt es keine einfachen Gegner, schon gar nicht, wenn wir nicht unsere eigene Leistung auf den Platz bringen“, so Marinic. Hoffnung besteht auf die Rückkehr der angeschlagenen Patrick Tichy und Niklas Benkeser. Weiterhin fehlen jedoch die Langzeitverletzten Ali Ferati und Vincent Sadler, der sich in dieser Woche einer Knie-Operation unterziehen muss. „Ansonsten ist die Marschroute klar auszugeben, wir wollen den ersten Oberligaheimsieg“, betont der Trainer.