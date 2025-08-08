TSG Backnang: "Wir sind heiß, nachlegen zu wollen"

Der Punkt von Mannheim soll vergoldet werden

Die Stimmung bei der TSG Backnang ist vor dem Heimspiel gegen den FSV Hollenbach optimistisch – trotz personeller Rückschläge. Trainer Mario Marinic formuliert das Ziel unmissverständlich: „Wir wollen an die Leistung von Mannheim anknüpfen und den Punkt vergolden, somit ist das Ziel klar definiert, wir wollen die ersten drei Heimpunkte einfahren und freuen uns auf das erste Oberligaheimspiel vor unseren Fans.“

Grundtugenden als Fundament des Erfolgs

Beim 1:1 zum Auftakt in Mannheim überzeugte die TSG vor allem in den Basics. „In Punkto Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und die Mentalität und Arbeit gegen den Ball waren wir absolut einverstanden und sehr glücklich über den Start und Punktgewinn beim Meisterschaftsfavoriten“, betont Marinic. Der Punkt wurde allerdings teuer erkauft – Leistungsträger Vincent Sadler zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können. „Da haben die Jungs die Messlatte gleich sehr hochgelegt, auch wenn wir den Punkt mit der schweren Verletzung von Vincent Sadler teuer erkaufen mussten.“

Team im Umbruch – Abläufe brauchen Zeit

Der Trainer verweist darauf, dass sich die Mannschaft nach einem größeren personellen Umbruch mit elf Neuzugängen noch in der Entwicklung befindet. „Mit Ausblick auf die kommende Aufgabe kann man sagen, dass wir uns immer noch am Anfang und in der Findungsphase befinden“, erklärt Marinic. „Anfangs zählt vielleicht auch erstmal das Ergebnis vor dem Erlebnis und dafür wird es vor allem wieder die Basics im Fußballspiel brauchen, wofür auch unser kommender Gegner bekannt ist.“

Hollenbach als unangenehmer Gegner

Der FSV Hollenbach reist nach einer 2:3-Heimniederlage gegen Oberachern mit Wiedergutmachungswillen an und ist für Marinic keineswegs zu unterschätzen. „Einfach wird die Aufgabe nicht werden. Hollenbach ist mit einer Heimniederlage gestartet und gewillt, das zu korrigieren“, so der Trainer. Besonders im Fokus steht dabei Hollenbachs Sturmspitze: „Sie treten mannschaftlich geschlossen auf, verfügen mit ihrem Kapitän und Antreiber Sebastian Schick über viel Erfahrung und sind vor allem vorne mit Hannes Scherer sehr gut besetzt. Ihn dürfen wir nicht zur Entfaltung kommen lassen.“

Personelle Veränderungen erwartet

Neben den Langzeitverletzten Ali Ferati und Tim Pöhller sowie dem privat verhinderten Marlon Suckut fällt auch Vincent Sadler langfristig aus. Hoffnung macht die Rückkehr von Charalampos Parharidis, der nach seiner Sperre wieder zum Kader stößt. „Dafür kehrt Charalampos Parharidis ins Aufgebot zurück, welcher auch gleich ein Kandidat für die Startelf wird“, kündigt Marinic an. Die TSG geht mit Respekt, aber klarem Anspruch in die Partie.