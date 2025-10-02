TSG Backnang: "Wir lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden"

Pflicht erfüllt im Pokal

Mit dem 2:0-Sieg beim Landesligisten VfB Bösingen sicherte sich die Mannschaft von Trainer Mario Marinic das Ticket für das Viertelfinale. „Ziel im Pokal war das Weiterkommen und wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden auf einem engen, schwer zu bespielbaren Rasen. Viele Jungs haben Spielzeit erhalten und ihre Sache seriös und mit Bravour gemeistert. Wir überwintern im WFV-Pokal Viertelfinale und freuen uns als Verein über das Weiterkommen“, sagte der Trainer.

Blick richtet sich auf die Liga

Nach dem Pokalerfolg gilt es, die „mehr als unnötige Niederlage gegen Essingen vergessen zu machen“. Marinic betont: „Eine englische Woche ist immer mit Stress und Aufwand verbunden. Wir wollen gut regenerieren und den vollen Fokus auf Denzlingen setzen.“ Mit zwölf Punkten aus zehn Spielen liegt die TSG im Tabellenmittelfeld, doch der Abstand nach unten ist gering.

Respekt vor dem Aufsteiger

Der Gegner aus Denzlingen steht zwar auf Rang 18, punktete aber vor allem in der Fremde. „Fünf ihrer sechs Punkte hat Denzlingen auswärts geholt. Wir lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden. Auch Denzlingen verfügt mit ihrer Achse über reichlich OL-Erfahrung“, erklärte Marinic. Besonders hebt er vier Spieler hervor: „Abwehrchef Garcia Stein, Mittelfeldstratege Anes Vrazalica und die beiden Offensivkräfte Sebastian Weizel und Sandro Rautenberg. Die drei letztgenannten haben zwölf der 14 Tore erzielt und gilt es in den Griff zu bekommen.“

Geforderte Reaktion

Die Niederlage gegen Essingen habe gezeigt, wie eng es in der Liga zugeht. „Die bisherige Oberligasaison ist gnadenlos. Mal ausgenommen von den beiden Topteams um VfR Mannheim und VfR Aalen geht es in der Tabelle unfassbar eng zu. Du darfst dir keine große Schwächephase erlauben“, warnte Marinic. Die Vorgabe sei daher klar: „Wir haben wieder ein Heimspiel und wollen eine Reaktion zeigen.“

Personelle Lage

Für das Duell mit dem Tabellenletzten steht fast der gesamte Kader zur Verfügung. „Leider hat sich Tim Häußermann im Pokal eine Muskelverletzung zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Sonst sind alle Mann an Bord“, so Marinic. Damit will die TSG gegen Denzlingen die nächste Gelegenheit nutzen, um ihr Punktekonto auszubauen.