TSG Backnang: "Wir haben uns nie aufgegeben"

Früher Rückstand, spätes Comeback

In einem Spiel, das den Namen „letzter Akt“ mehr als verdiente, sah sich die TSG Backnang gleich mehrfach im Hintertreffen. Felix Schäch (30.) und Daniel Schachtschneider (46.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Doch Backnang zeigte Moral: Julian Geldner verkürzte auf 2:1 (53.), ehe Schäch erneut zuschlug (58.). Doch auch das 3:1 war nicht der Schlusspunkt – im Gegenteil.

Moral und Mentalität auf höchstem Niveau

Antonio Babic verkürzte per Foulelfmeter auf 3:2 (62.), Talha Özen stellte wenig später auf 3:3 (69.). Die Partie schien zu kippen, doch Daniele Gabriele brachte den FVR in der 88. Minute erneut in Front. In der Nachspielzeit schlug Backnang ein letztes Mal zu: Geldner traf zum 4:4 (90.+6). Trainer Mario Marinic sprach anschließend von einem „absolut hochverdienten Auswärtspunkt“ und stellte klar: „So oft haben wir nicht unentschieden gespielt in der Rückrunde. Nur gegen Sonnenhof und heute auch.“

Ein Spiegelbild der Rückrunde

Marinic sah das Spiel als Symbol für die Rückserie: „Wir haben uns nie aufgegeben, liegen 2:0 hinten, machen das 2:1, kriegen das 3:1. Dann machen wir das 3:2, 3:3, kriegen dann das 4:3 als Nackenschlag und dann mit der letzten Aktion, mit dem Eckball machen wir das 4:4, dann pfeift der Schiedsrichter ab.“ Dieses Spiel, so Marinic, sei „einfach TSG Backnang – unsere Moral, unsere Mentalität.“

Starke Zahlen, starker Auftritt

Mit dem Punktgewinn erreichte die TSG die 50-Punkte-Marke. „Wir schließen jetzt tabellarisch punktgleich auf Platz 7 ab mit 50 Punkten. Da können wir einfach sehr stolz sein auf das Geleistete“, so Marinic. Insbesondere die Rückrunde wertet der Coach als Erfolg: „Es ist nicht selbstverständlich, einfach in dieser starken Oberliga so einen Tabellenplatz zu erreichen. Wir sind in der Rückrunde Dritter.“

Anerkennung für das Kollektiv

In seinen abschließenden Worten würdigte Marinic die Gesamtleistung seines Teams: „Es gibt viele Statistiken, wo man einfach den Hut ziehen kann vor meiner Mannschaft. Und auch am heutigen Tage, was wir auf den Platz gelassen haben, ist aller Ehren wert und verdient den allergrößten Respekt. Das möchte ich einfach gesagt haben.“

Damit endet eine Oberligasaison, die für die TSG Backnang nach schwachem Start in einem kämpferischen, leidenschaftlichen und spielerisch überzeugenden Frühling mündete. Der Punkt in Ravensburg war dafür der passende Schlusspunkt.