TSG Backnang will im Abstiegskampf sofort nachlegen Für Backnangs Fußball-Oberligist soll das 3:2 gegen Hollenbach im ersten Spiel mit dem Interimstrainerduo Oguzhan Biyik und Isaak Avramidis nur der Anfang gewesen sein. Der Drittletzte peilt im Kellerduell beim Viertletzten in Neckarsulm am Freitag um 19 Uhr den nächsten Sieg an.

Mit der Frage, ob der 3:2-Heimerfolg gegen Hollenbach am vergangenen Samstag eher glücklich oder letztlich doch verdient war, hat sich Oguzhan Biyik nicht mehr groß beschäftigt. „Im Abstiegskampf zählen nur die Punkte“, betont der Interimscoach des Fußball-Oberligisten TSG Backnang, um was es derzeit in erster Linie geht. Mit dem Dreier in der ersten Partie nach der Trennung von David Pfeiffer kletterte der Etzwiesenverein immerhin vom vorletzten auf den drittletzten Platz, doch das würde am Rundenende mit Sicherheit nicht reichen.

Daraus leitet sich der unbedingte Wille der Roten ab, am morgigen Freitag (19 Uhr, Pichterichstadion) beim punktgleichen Viertletzten Sport-Union Neckarsulm sofort nachzulegen und mit einem Sieg mindestens einen weiteren Rang zu klettern. Möglich ist es sogar, drei weitere Teams zu überholen, denn Rielasingen, Villingen und Pforzheim haben nur einen oder zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Zunächst muss die TSG in dem Kellerduell allerdings ihre eigene Hausaufgabe erledigen. Und das wird nur klappen, mutmaßt Biyik, „wenn wir uns in fast allen Belangen steigern“. Was gegen Hollenbach ohne Einschränkung passte, war die Moral nach dem zeitweiligen 1:2-Rückstand, ansonsten „haben wir Luft nach oben“. Zum einen in der Defensive, die mit mittlerweile bereits 35 kassierten Treffern weiterhin die anfälligste der Oberliga ist. „Wir müssen den absoluten Willen haben, Tore zu verhindern“, fordert der 36-Jährige, der in der vergangenen Saison noch selbst auf dem Platz für Stabilität sorgte, im Sommer aber aufgehört hat. Zum anderen „ist es wichtig, die Birne freizubekommen, damit wir uns wieder trauen, mutig nach vorne zu spielen“.

Fußballerisch, soll das heißen, war es gegen Hollenbach längst noch nicht das, was Biyik sehen will. Man habe die vergangenen Begegnungen des Kontrahenten studiert und schon einen Matchplan ausgetüftelt, verrät der Interimscoach, ohne sich in die Karten schauen lassen zu wollen. Die Hausherren seien „eine Einheit, die hart in die Zweikämpfe geht“. Auf die Backnanger wartet also ein hartes Stück Arbeit, das sie weiterhin ohne Keeper Marcel Knauß (erst verletzt, jetzt erkältet), Michl Bauer und zwei weitere Akteure angehen müssen.

Athanasios Coutroumpas ist beruflich verhindert. Philipp Zentler fehlt aus privaten Gründen bis zur Winterpause. Bei Neckarsulm sitzt mit dem Ex-Großaspacher Walter Thomae ein Trainer auf der Bank, dessen Name im Sommer auch schon in Backnang fiel. Nun sucht die TSG wieder, aber laut Biyik in der Rolle als Sportlicher Leiter gibt es „keinen Schnellschuss“. Man habe schon intensive Gespräche geführt, vor Mitte nächster Woche wird aber wohl nichts passieren. Es kann auch länger dauern.

Weitere Infos

WFV-Pokal Mit Siegen bei den Landesligisten TSV Heimerdingen (3:0) und VfR Heilbronn (3:0) sowie dem 3:2 auf eigenem Platz gegen den Oberliga-Rivalen FSV Hollenbach hat die TSG Backnang das Achtelfinale erreicht. Am kommenden Dienstag, 1. November, um 14 Uhr gastieren die Roten beim FV Rot-Weiß Weiler, dem Tabellenvierten der Landesliga Staffel 4. „Der WFV-Pokal ist der kürzeste Weg, um einen Titel zu gewinnen“, sagt Oguzhan Biyik und verlangt von seiner Elf, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Das biete die Chance auf attraktive Gegner in den nächsten Runden und im Optimalfall im DFB-Pokal in der neuen Saison.

Oberliga Viel wichtiger, so der TSG-Interimscoach, seien aber die Punktspiele und der Abstiegskampf. Mit dem Heimspiel gegen den Vorletzten Offenburg am 5. November und der Begegnung beim Viertletzten in Rielasingen-Arlen am 13. November warten in Kürze weitere wegweisende Duelle mit direkten Konkurrenten.

