TSG Backnang weiter furios, SSV Reutlingen bleibt makellos

---

Vor heimischem Publikum lastete auf Nöttingen der Druck, den Fehlstart vom ersten Spieltag wettzumachen. Diese Aufgabe ging die Mannschaft konzentriert an und belohnte sich früh: Jannis Rabold brachte die Gastgeber in der 12. Minute mit dem wichtigen 1:0 auf die Siegerstraße. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Gäste aus Gmünd verzweifelt gegen die drohende Niederlage ankämpften, jedoch keine zählbaren Erfolge verbuchen konnten. Die Nöttinger Anhänger mussten lange zittern, bis die endgültige Erlösung folgte: In der 85. Minute markierte Marco Specht den Treffer zum 2:0-Endstand und besiegelte damit den ersten Dreier für sein Team. ---

Vor 365 Zuschauern lieferten sich der 1. CfR Pforzheim und der Bahlinger SC ein intensives Duell. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart und gingen in der 15. Minute durch Marko Pilic in Führung. Nur wenig später baute Noah Lulic den Vorsprung in der 24. Minute auf 2:0 aus. Doch die Gäste aus Bahlingen zeigten Moral: Nikita Ebel erzielte in der 28. Minute den wichtigen Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase drängte Bahlingen auf den Ausgleich und wurde für den Einsatz belohnt, als Rico Wuttke in der 85. Minute den umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand markierte. ---

Der TSV Essingen feierte vor heimischer Kulisse einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die TSG Balingen. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Niklas Groiß die Gastgeber in der 42. Minute mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Erman Kilic in der 57. Minute auf 2:0. Die Balinger gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch Simon Klostermann in der 64. Minute auf 2:1 heran, was noch einmal gewaltige Spannung in die Partie brachte. Für die Entscheidung sorgte schließlich Dominik Gebel, der in der 81. Minute den 3:1-Schlusspunkt setzte. ---

In einer hart umkämpften Begegnung sicherte sich der SSV Reutlingen einen wertvollen Auswärtssieg beim FC 08 Villingen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Tim Schwaiger die Reutlinger in der 61. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Nur fünf Minuten später baute Konstantinos Markopoulos die Führung in der 66. Minute auf 0:2 aus. Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage, kamen aber durch Dominik Emminger in der 90. Minute nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer. ---

Die formstarke TSG Backnang unterstrich auch beim Aufsteiger FC Teningen ihre Ambitionen und siegte vor 250 Zuschauern deutlich mit 1:4. Tim Pöhler brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Giuliano Greco in der 37. Minute auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Teningen kurzzeitig Hoffnung auf, als Maximilian Resch in der 56. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch Backnang antwortete prompt und eiskalt: Fabijan Domic stellte in der 62. Minute den alten Abstand mit dem 1:3 wieder her. In der Nachspielzeit besiegelte Cayan Demirköprü in der 90.+2 Minute den 1:4-Endstand. ---

Eine schnelle und intensive Anfangsphase erlebten die Zuschauer bei der Punkteteilung zwischen dem FV Ravensburg und dem Türkischen SV Singen. Bereits in der 4. Minute brachte Yilmaz Daler die Hausherren aus Ravensburg mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gianluca Serpa erzielte in der 16. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im weiteren Verlauf der hart umkämpften Partie gelang es keiner der beiden Mannschaften, den entscheidenden Treffer nachzulegen. ---

Morgen, 13:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruher SC II FC Holzhausen FC Holzhausen 13:00 PUSH

Der Karlsruher SC II hat wegen des vorgezogenen Spiels gegen den Bahlinger SC bereits zwei Begegnungen absolviert. Nach dem 0:3 zum Auftakt beim SV Oberachern gelang am Dienstag ein 1:1 in Bahlingen. Karlsruhe holte dort nach einem Rückstand noch den ersten Saisonpunkt. Mit 1:4 Toren steht die Mannschaft derzeit auf Rang 13. Aufsteiger FC Holzhausen begann mit einem 1:1 gegen den 1. CfR Pforzheim. Nach früher Führung fiel nur wenige Minuten später der Ausgleich. In der 88. Minute musste Holzhausen nach Gelb-Rot in Unterzahl weiterspielen. Der Neuling ist damit noch ungeschlagen. Karlsruhe sucht nun nach zwei Spielen den ersten Sieg, Holzhausen kann seinen soliden Einstieg bestätigen.

Morgen, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen 14:00 PUSH

Türkspor Neckarsulm verlor sein Auftaktspiel beim Türkischen SV Singen mit 0:1. In einer schwierigen Schlussphase sah Neckarsulm in der 88. und 90. Minute jeweils eine Gelb-Rote Karte. Ohne Punkt und eigenen Treffer steht die Mannschaft nach der ersten Runde auf Rang 15. Aufsteiger Young Boys Reutlingen holte bei seinem Oberliga-Debüt dagegen einen Punkt. Gegen den TSV Essingen ging der Neuling kurz vor der Pause in Führung, kassierte aber unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Ausgleich zum 1:1. Damit wartet Reutlingen zwar noch auf den ersten Sieg, ist aber bereits in der neuen Liga angekommen. Neckarsulm braucht eine Reaktion auf den Fehlstart.