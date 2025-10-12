TSG Backnang: "Weil wir uns einfach wieder selbst geschlagen haben"

Starker Beginn ohne Ertrag

„Ich könnte dir die gleiche Kassette einlegen“, sagte Trainer Mario Marinic nach dem Spiel sichtlich enttäuscht. „Es ist wieder Kategorie unnötig, wieder verlierst du ein Fußballspiel. Nicht, weil der Gegner besser war, sondern weil wir uns einfach wieder selbst geschlagen haben.“ Dabei hatte seine Mannschaft gut begonnen: „In der ersten Minute hat Ravensburg eine sehr gute Möglichkeit, aber ansonsten haben wir das Spiel komplett im Griff in der ersten Halbzeit. Wir legen einen super Auftritt hin, ein Spiel auf ein Tor.“

Falsche Entscheidungen im Strafraum

Backnang kam mehrfach gefährlich vor das Tor, ließ aber die Chancen liegen. „Wir kommen sehr häufig durch in den 16er-Reihen, aber treffen da einfach die falsche Entscheidung. Es fehlt uns einfach die Kaltschnäuzigkeit, die Zielstrebigkeit“, erklärte Marinic. Besonders ärgerlich: „Bezeichnend dann auch, dass wir uns selber anschießen, wenn am Elfmeterpunkt das Tor komplett leer ist.“ Das Auslassen dieser Möglichkeiten rächte sich prompt.

Zwei Fehler entscheiden die Partie

Innerhalb von vier Minuten drehte Ravensburg das Spiel zu seinen Gunsten. „Von daher müssen wir uns das ankreiden, dass wir einfach nicht in Führung gehen, das Momentum nutzen und dann verschlafen einfach in der Standardsituation, wo der Gegner dann 1:0 in Führung geht“, sagte Marinic. Der zweite Treffer resultierte aus einem individuellen Patzer: „Auch das 2:0 durch einen Aufbaufehler von unserem Torwart – wir legen das 2:0 auf ein Silbertablett auf, und er läuft dann allein aufs Tor zu. Dann steht es 2:0 zur Halbzeit und jeder fragt sich, warum.“

Viel Aufwand, keine Tore

Auch nach der Pause blieb Backnang das aktivere Team, aber erneut ohne Abschlussglück. „Fußballspiele werden eben durch Tore entschieden. Und ich glaube, wir hätten heute noch den ganzen Nachmittag oder Abend spielen können und hätten kein Tor erzielt“, konstatierte Marinic.

Leidenschaft ohne Lohn

Selbst nach der roten Karte gegen Ravensburg in der 70. Minute konnte Backnang den Anschlusstreffer nicht erzwingen. „Auch am Ende mit einem Mann mehr haben wir alles probiert, versucht. Die Mannschaft hat alles investiert“, sagte Marinic. „Aber ja, es tut wieder weh, so ein Fußballspiel zu verlieren.“

Fehlende Konsequenz kostet Punkte

Für den Trainer bleibt die mangelnde Effizienz das Hauptproblem. „Von daher müssen wir das wieder als Lernprozess ansehen. Das fehlt uns halt einfach, um sportlich weiter nach vorne zu kommen“, so Marinic. „Wir stehen eben da zurecht, wo wir stehen, weil wir eben solche Fußballspiele, wo wir klar dominant sind, die bessere Mannschaft sind, die bessere Spielanlage, die bessere Spielstruktur haben – aber wenn wir die Fußballspiele nicht gewinnen, dann wird es halt eben nicht für weiter vorne reichen.“

Blick nach vorn

Trotz der Enttäuschung richtet Marinic den Blick schon auf die nächste Aufgabe: „Wir müssen uns jetzt wieder das Ganze am Montag anschauen, analysieren und dann die Mannschaft wieder aufrichten und vorbereiten auf das Heimspiel gegen Nöttingen.“