TSG Backnang wartet nach Pokalauferfolg auf "viel Schwerstarbeit"

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden. Wir sind eine Runde weitergekommen, das war das Ziel. Und der Sieg war auch nie gefährdet“, sagte Marinic nach dem Abpfiff. Bereits in der 18. Minute hatte Lukas Hornek die Gäste in Führung gebracht, Terry Asare erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter. In der Schlussphase sorgte Flavio Santoro für den Endstand. „Von daher kann man sagen, standesgemäß ins Achtelfinale eingezogen. Darüber sind wir glücklich und warten jetzt ab, was die Auslosung bringen wird für den kommenden Gegner.“

Fokus auf Karlsruher SC II

Am Samstag wartet mit dem Karlsruher SC II ein Aufsteiger, der laut Marinic „wirklich sehr spielstark, sehr mutig“ auftrete. „Man muss immer abwarten, was natürlich irgendwo aus dem Profikader mit Verstärkungen hinzugezogen wird. So ist es dann häufig beim Unterbau einer Profimannschaft“, erklärte er. „Aber ansonsten wird auf jeden Fall viel Schwerstarbeit auf uns zukommen. Wir müssen uns auf jeden Fall auf unsere Leistung konzentrieren und fokussieren. Da heißt es auf jeden Fall Fehler vermeiden, die uns letzte Woche natürlich irgendwo auch die Punkte gekostet haben.“

Defensive Stabilität gefordert

„Wir möchten etwas Zählbares mitnehmen und dazu brauchst du auf jeden Fall erstmal eine stabile Defensive“, betonte Marinic. Die kurze Pause zwischen Pokal- und Ligaspiel erfordere eine gezielte Vorbereitung: „Mit der kurzen Woche jetzt im Pokalspiel heißt es natürlich erstmal heute klar regenerieren, sich auf den Gegner einstellen, vorbereiten, die Jungs gut einstellen. Dann müssen wir schauen, dass wir natürlich die PS am Samstag wieder auf die Straße bringen.“

Keine Ausreden, volle Leistung

Angesichts der Doppelbelastung sieht Marinic die Mannschaft gefordert: „Wir müssen momentan ein hohes Pensum gehen mit der Doppelbelastung Pokal und Oberliga. Und auch die Oberliga ist gnadenlos. Von daher, wir dürfen keine Ausreden suchen, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen und das zu 100 Prozent. Dann wird es auch schwierig, gegen uns irgendwo Punkte zu ergattern.“ Personell gibt es keine Änderungen im Vergleich zum Pokalspiel und zum letzten Heimauftritt gegen Hollenbach.