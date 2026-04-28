TSG Backnang vor schwerer Aufgabe beim formstarken FC Nöttingen

Mit 33 Punkten belegt die TSG Backnang derzeit Rang zwölf. Der Vorsprung auf die unteren Plätze ist vorhanden, aber nicht groß genug, um die Lage als beruhigend zu bewerten. Nöttingen steht mit 51 Punkten auf Platz vier und bewegt sich damit klar in anderen Tabellenregionen. Für Backnang wird die Partie deshalb auch zu einem Test, wie tragfähig die eigene Ordnung gegen ein offensiv starkes Team ist.

Am vergangenen Spieltag begann Backnang gegen den FV Ravensburg zunächst ordentlich. Fabijan Domic brachte die TSG in der 24. Minute in Führung, doch noch vor der Pause fiel der Ausgleich durch Daniele Gabriele. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig, als Gabriele per Foulelfmeter das 2:1 erzielte und Nesreddin Kenniche wenig später auf 3:1 erhöhte. Für Backnang war es eine Niederlage, die nach der eigenen Führung besonders unerquicklich wirkte.

Nöttingens bemerkenswerter Sieg

Der kommende Gegner geht mit Rückenwind in die Begegnung. Beim 3:2 in Oberachern drehte Nöttingen ein zwischenzeitliches 1:2, obwohl die Mannschaft bereits seit der 45. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl spielte. Bemerkenswert war dabei nicht nur die Moral, sondern auch die offensive Konsequenz, mit der Nöttingen selbst nach dem verschossenen Foulelfmeter und dem Rückstand im Spiel blieb. Backnang trifft also auf einen Gegner, der zuletzt Widerstandskraft und Durchschlagskraft zugleich gezeigt hat.

Hinspiel als Warnung

Auch das erste Duell der Saison liefert einen klaren Hinweis auf die Schwierigkeit der Aufgabe. Im Hinspiel ging Backnang zwar früh durch Fabijan Domic in Führung, kassierte aber noch in der Anfangsphase den Ausgleich und verlor die Partie schließlich mit 1:2. Für das Rückspiel ergibt sich daraus eine einfache, aber entscheidende Vorgabe: Die TSG muss ihre guten Phasen länger konservieren und darf dem Gegner weniger schnelle Antworten erlauben. Gegen einen Gegner wie Nöttingen wird nur ein sehr konzentrierter Auftritt Aussicht auf etwas Zählbares bieten.