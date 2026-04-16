TSG Backnang vor Pflichtaufgabe nach kräftezehrender Pokalnacht

Mit 33 Punkten aus 27 Spielen belegt die TSG Backnang derzeit Rang elf. Der Vorsprung auf die hinteren Plätze ist überschaubar, weshalb das Spiel in Denzlingen sportlich an Bedeutung gewinnt. Der Gastgeber ist Tabellenletzter, hat erst 16 Punkte gesammelt und steht nach 26 Spielen bei 27:54 Toren. Für Backnang ist es deshalb ein Spiel, in dem die eigene Position stabilisiert werden kann.

Am vergangenen Spieltag musste Backnang beim TSV Essingen eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen. Dabei hatte die TSG gut begonnen und war durch Fabijan Domic in der 17. Minute in Führung gegangen. Noch vor der Pause glich Gökalp Kilic zum 1:1 aus. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Jannik Pfänder in der 84. Minute den Essinger Siegtreffer erzielte. Für Backnang war es eine Niederlage, die den guten Start in die Partie ungenutzt ließ.

Pokal mit großem Aufwand

Zusätzliche Belastung brachte unter der Woche das Halbfinale im WFV-Pokal gegen Regionalliga-Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach. Backnang hielt über 90 Minuten ein 0:0 und zwang den Favoriten damit in die Verlängerung. Erst dort fiel die Entscheidung: Fabian Eisele traf in der 100. Minute zum 0:1, Lukas Stoppel erhöhte in der 114. Minute und setzte in der Nachspielzeit der Verlängerung den Schlusspunkt zum 0:3. Das Ergebnis war am Ende deutlich, der Aufwand für Backnang jedoch erheblich.

Vorteil aus dem Hinspiel

Vor dem Duell in Denzlingen kann sich die TSG auf das Hinspiel berufen. Ende der Vorrunde gewann Backnang zuhause mit 1:0, den entscheidenden Treffer erzielte erneut Fabijan Domic kurz vor der Pause. Auch der kommende Gegner reist mit einem klaren Rückschlag an: Beim SV Oberachern verlor Denzlingen zuletzt mit 0:3 und blieb dabei ohne eigenen Treffer. Für Backnang bietet sich damit die Möglichkeit, nach der intensiven Pokalwoche in der Liga wieder ein Zeichen zu setzen und sich im Tabellenmittelfeld zu behaupten.