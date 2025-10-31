TSG Backnang vor Heimspiel: "Wir suchen keine Ausreden"

Ein weiterer Ausrutscher, zumal zuhause, könnte diesen komfortablen Eindruck rasch relativieren – zumal mit dem 1. FC Normannia Gmünd am Samstag (01.11.2025, 14.00 Uhr) ein Gegner anrückt, der mit 13 Punkten, Platz 15 und nur drei Saisonsiegen deutlich stärker unter Zugzwang steht.

Die Stimmung in Backnang war nach dem 2:2 in Bietigheim nicht ungetrübt. Trainer Mario Marinic formulierte seine Verärgerung offen: „Rückblickend auf das Bissingen Spiel hat die Videoanalyse die Laune nicht verbessert, ganz im Gegenteil.“ Er benannte die entscheidenden Szenen klar: „Es wurde uns ein glasklares Handspiel zum Elfmeter verwehrt und ein klares Tor von Fabijan Domic aberkannt.“ Solche Entscheidungen, so Marinic, gehören zwar zum Fußball – „Fehlentscheidungen gehören im Fußball dazu, jeder macht Fehler“ –, dennoch bleibt für die TSG der Eindruck, dass zuletzt das Spielglück fehlte. Zugleich machte der Trainer deutlich, dass er von allen Beteiligten mehr Professionalität erwartet: „Das Auftreten jedoch des Linienrichters war an Arroganz nicht zu überbieten.“

Sportlich fällt der Blick aber nicht nur auf die Schiedsrichter. Der Trainer ordnete die beiden Gegentore von Bietigheim als vermeidbar ein: „Zur Wahrheit der Punkteteilung gehört auch, dass wir Bissingen bei beiden Gegentreffern schlichtweg einladen und nicht gut verteidigt haben. Dies zieht sich leider größtenteils über die Saison hinweg durch.“ Genau dort liegt der Ansatz für das Spiel gegen Gmünd: Konzentrationsfehler im eigenen Drittel dürfen sich gegen eine Mannschaft, die stark über Physis, Laufleistung und lange Bälle kommt, nicht wiederholen.

Problematisch ist die personelle Lage. Marinic sagte es ohne Umschweife: „Erschwerend und zu allem Überfluss, haben wir uns den Punkt teuer erkauft.“ Innenverteidiger Thomas Doser, eben erst zurückgekehrt, fällt „mit einem Mittelhandbruch schon wieder aus und muss operiert werden“, ebenso Kapitän Julian Geldner, „der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat und bis auf Weiteres auch ausfällt“. Noch schwerer wiegt, dass die Liste der nicht verfügbaren Spieler inzwischen lang geworden ist: „Mit den Ausfällen von Gianni Mollo, Ali Ferati, Vincent Sadler, Giuliano Greco, Thomas Doser, Julian Gelder sowie Tim Häußermann werden wir noch enger zusammenrücken müssen.“ Für ein Team, das im November noch fünf Pflichtspiele vor der Winterpause zu bestreiten hat, ist das eine echte Belastungsprobe.

Gerade deshalb ist die Begegnung gegen Normannia mehr als nur ein normales Heimspiel. Marinic ordnete den Gegner präzise ein: „Mit Normannia treffen wir auf einige bekannte Gesichter. Man kennt und schätzt sich und weiß was den anderen erwartet.“ Brisanz bekommt das Duell zusätzlich dadurch, dass der Gmünder Trainer Zlatko Baskic einst selbst für die TSG Backnang spielte – man kennt also nicht nur die aktuelle Mannschaft, sondern auch die Denkschule an der Seitenlinie. Die jüngste Gmünder 0:1-Heimniederlage gegen den SV Oberachern zeigt zwar, dass Normannia im Offensivspiel Probleme hat, unterschätzt werden darf diese Mannschaft aber nicht. Marinic warnte: „Auf jeden Fall erwartet uns ein intensives Oberligaspiel. Das Spiel der Normannia ist körperbetont, voller Einsatzbereitschaft und mit hoher Laufleistung verbunden.“

Taktisch erwartet die TSG ein klares Bild: „Im 4-4-2 gegen den Ball verteidigen sie vieles im Mann gegen Mann. Mit dem Ball suchen sie überwiegend mit langen Bällen ihren Zielspieler Alexander Aschauer. Darauf werden wir uns einstellen.“ Für Backnang bedeutet das: zweite Bälle sichern, im Zentrum kompakt bleiben, die Seiten nicht zu früh öffnen und im Zweikampfverhalten sauber bleiben. Gleichzeitig wird es darum gehen, die eigene Offensivstruktur trotz der Ausfälle beizubehalten – denn nach 14 Spielen stehen immerhin 22 erzielte Treffer zu Buche, ein Wert, mit dem man im Mittelfeld konkurrenzfähig ist.

Weil die TSG trotz aller Widrigkeiten in Bietigheim Moral gezeigt hat, lässt sich aus dem 2:2 auch etwas Positives mitnehmen. Marinic betonte das ausdrücklich: „Den Punkt und die Moral aus dem Spiel jedoch nehmen wir mit und wollen zu Hause dreifach nachlegen.“ Das ist die Marschrichtung für Samstag. Die Mannschaft hat damit eine klare, auch mental gefärbte Leitlinie: „Wir suchen keine Ausreden und nehmen die Situation mit einer Jetzterstrecht Mentalität voll an und wollen damit am Samstag gegen Normannia gleich beginnen.“