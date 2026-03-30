TSG Backnang vor dem Pokalabend in Berg: Chance trotz Ligadruck

Unterschiedliche Ausgangslage Die Rollen scheinen auf den ersten Blick verteilt: Backnang spielt eine Klasse höher, Berg hat als Verbandsligist aber bereits bewiesen, dass die Mannschaft in diesem Wettbewerb Widerstand leisten kann. Im Achtelfinale setzte sich der TSV Berg gegen den 1. FC Normannia Gmünd im Elfmeterschießen mit 7:5 durch und warf damit bereits einen Oberligisten aus dem Wettbewerb. Backnang erreichte die Runde der letzten acht mit einem 2:0 beim Landesligisten VfB Bösingen. Der Pokalvergleich spricht damit weniger für klare Hierarchien als für eine Partie, in der Konzentration und Spielkontrolle entscheidend werden.

Der Eindruck vom Wochenende

Backnang kommt mit einem späten Erfolgserlebnis aus dem Ligabetrieb in dieses Viertelfinale. Beim 1:1 in Pforzheim lag die TSG bis in die Nachspielzeit zurück, ehe Fabijan Domic per Foulelfmeter noch ausglich. Berg erlebte in der Verbandsliga ein Spiel ganz anderer Art: Beim FSV Waiblingen verlor die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher 3:0- und 4:2-Führung noch mit 4:5. Für beide Teams war das Wochenende also von Wendungen geprägt – bei Backnang mit einem späten Punktgewinn, bei Berg mit einem späten Einbruch.

Pokal als eigene Wirklichkeit

Für Backnang bedeutet dieses Viertelfinale auch eine Unterbrechung des engen Oberliga-Alltags. Die Mannschaft steht in der Liga unter Druck, kann sich im Pokal aber ein anderes Ziel setzen: den Einzug ins Halbfinale. Dass der Sieger auf den Gewinner der Partie SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Ulm trifft, zeigt zudem, dass sich der Wettbewerb nun deutlich verdichtet. Ein Erfolg in Berg würde der TSG also nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch neue Perspektiven eröffnen.