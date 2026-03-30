TSG Backnang vor dem Pokalabend in Berg: Chance trotz Ligadruck

Für die TSG Backnang steht am morgigen Dienstagabend ein Spiel außerhalb des Ligaalltags an, dessen Bedeutung dennoch kaum kleiner ist. Im Viertelfinale des WFV-Pokals tritt die Mannschaft beim TSV Berg an, einem Verbandsligisten, der derzeit auf Rang fünf seiner Liga steht. Backnang reist als Oberligist an, befindet sich dort allerdings weiter im Abstiegskampf. Gerade deshalb bietet der Pokal die seltene Möglichkeit, den Druck des Ligabetriebs für einen Abend in ein K.-o.-Spiel umzulenken.
Unterschiedliche Ausgangslage
Die Rollen scheinen auf den ersten Blick verteilt: Backnang spielt eine Klasse höher, Berg hat als Verbandsligist aber bereits bewiesen, dass die Mannschaft in diesem Wettbewerb Widerstand leisten kann. Im Achtelfinale setzte sich der TSV Berg gegen den 1. FC Normannia Gmünd im Elfmeterschießen mit 7:5 durch und warf damit bereits einen Oberligisten aus dem Wettbewerb. Backnang erreichte die Runde der letzten acht mit einem 2:0 beim Landesligisten VfB Bösingen. Der Pokalvergleich spricht damit weniger für klare Hierarchien als für eine Partie, in der Konzentration und Spielkontrolle entscheidend werden.
Der Eindruck vom Wochenende
Backnang kommt mit einem späten Erfolgserlebnis aus dem Ligabetrieb in dieses Viertelfinale. Beim 1:1 in Pforzheim lag die TSG bis in die Nachspielzeit zurück, ehe Fabijan Domic per Foulelfmeter noch ausglich. Berg erlebte in der Verbandsliga ein Spiel ganz anderer Art: Beim FSV Waiblingen verlor die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher 3:0- und 4:2-Führung noch mit 4:5. Für beide Teams war das Wochenende also von Wendungen geprägt – bei Backnang mit einem späten Punktgewinn, bei Berg mit einem späten Einbruch.
Pokal als eigene Wirklichkeit
Für Backnang bedeutet dieses Viertelfinale auch eine Unterbrechung des engen Oberliga-Alltags. Die Mannschaft steht in der Liga unter Druck, kann sich im Pokal aber ein anderes Ziel setzen: den Einzug ins Halbfinale. Dass der Sieger auf den Gewinner der Partie SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Ulm trifft, zeigt zudem, dass sich der Wettbewerb nun deutlich verdichtet. Ein Erfolg in Berg würde der TSG also nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch neue Perspektiven eröffnen.
Was für die TSG entscheidend wird
Backnang wird gut daran tun, den Gegner nicht über die Ligenzugehörigkeit zu definieren. Berg hat mit dem Erfolg gegen Gmünd bereits gezeigt, dass ein Oberligist in diesem Wettbewerb nicht automatisch weiterkommt. Für die TSG dürfte es deshalb darauf ankommen, das Spiel früh in ruhige Bahnen zu lenken und die Unwägbarkeiten eines offenen Pokalfights zu begrenzen. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht der TSG Backnang.