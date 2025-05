TSG Backnang: "Versuchen da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben"

Anerkennung für den Gegner

Backnangs Trainer Mario Marinic beginnt seine Einschätzung mit einer Geste des Respekts: „Also erstmal allergrößten Respekt an TSV Essingen, dass nach dem Oberliga-Start mit acht Niederlagen sie so zurückgekommen sind. Sie hatten null Punkte, stehen jetzt bei 43 Punkten. Das ist sensationell.“ Die bemerkenswerte Aufholjagd Essingens spiegelt sich in einer Rückrunde wider, in der das Team durch Stabilität und Cleverness überzeugt.

Erfahrung und Qualität im Kader

Besonders hebt Marinic die spielerische Qualität und Erfahrung des Gegners hervor: „Sie haben eine sehr gute Mischung. Vor allem viel Qualität in ihren Reihen mit Ex-Profi-Erfahrungen, wie jetzt ein Patrick Funk, der höherklassig gespielt hat, gerade diese Spieler zu nennen, die irgendwo Dreh- und Angelpunkt sind in ihrem Spiel.“ Die Schlüsselspieler des TSV stehen sinnbildlich für die gewachsene Reife der Mannschaft.

Tempo, Standards, Variabilität

Als weitere Gefahr identifiziert Marinic die schnellen Außen und die Effizienz bei ruhenden Bällen: „Genauso wie ihren Außenstürmer Dean Melo, der sehr viel Tempo mitbringt, herausragender Umschaltspieler ist.“ Auch die Standardsituationen seien ein wiederkehrendes Muster im Essinger Spiel: „Da natürlich sehr gefährlich, ihr Innenverteidiger, auch da Ex-Profi-Erfahrung Patrick Auracher, langjährig bei den Stuttgarter Kickers.“

Backnang vertraut der eigenen Stabilität

Doch auch die Gastgeber haben Selbstvertrauen. Mit dem jüngsten 2:1-Erfolg in Gmünd und inzwischen 46 Punkten im Gepäck hat sich die TSG in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Marinic blickt entsprechend optimistisch auf das Heimspiel: „Wir sind natürlich genauso gut drauf, versuchen da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben die letzten Wochen.“ Das Personal bleibt konstant: „Es ist genau der gleiche Kader, der zur Verfügung steht wie letzte Woche.“

Tagesform als möglicher Faktor

In einem engen Duell wie diesem dürften Details den Ausschlag geben, glaubt Marinic: „Ich denke, wir sprechen von einem Duell auf Augenhöhe. Kann sein, dass hier die Tagesform entscheiden wird, wer weniger Fehler macht.“ Für Spannung ist also gesorgt – das Duell zwischen der TSG Backnang und dem TSV Essingen verspricht nicht nur sportlich, sondern auch taktisch ein hochinteressanter Vergleich zu werden.