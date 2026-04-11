TSG Backnang verpasst in Essingen wichtige Punkte im Abstiegskampf

Verdiente Führung Backnang kam gut in die Partie und setzte früh eigene Akzente. Schon nach 13 Minuten jubelte die Mannschaft kurz über einen Treffer von Fabijan Domic, der wegen Abseits jedoch nicht zählte. Wenig später war die Führung dann regulär da: In der 17. Minute setzte sich Lorenz Ender auf dem rechten Flügel durch und legte im richtigen Moment quer, Domic traf zum 1:0. Zuvor hatte Patrick Tichy nach einer Ecke bereits die große Chance auf den ersten Treffer vergeben. Die Führung war in dieser Phase verdient.

Essingen gleicht aus

Mit zunehmender Spieldauer fand auch Essingen besser in die Partie. Zwar hatte Backnang weiter Vorteile bei Standards und wirkte zunächst stabil, doch in der 37. Minute fiel der Ausgleich. Nach einer Flanke von Benjamin Dudda lief die Szene weiter, obwohl Backnangs Torhüter Maurice Brauns im Strafraum zu Boden ging. Gökalp Kilic nutzte die Situation und traf ins verwaiste Tor zum 1:1. Kurz vor der Pause hätte Patrick Funk die Gastgeber beinahe in Führung gebracht, sein Abschluss ging jedoch knapp vorbei.

Offenes Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ohne dass sich ein Team klare Kontrolle verschaffte. Backnang suchte weiter den Weg nach vorne, kam aber nur noch selten zu klaren Abschlüssen. Ein direkter Freistoß von Patrick Tichy verfehlte das Tor deutlich. Mit Wechseln versuchte die TSG, neue Impulse zu setzen, doch das Spiel verlor zeitweise an Tempo. Vieles deutete in dieser Phase auf ein Remis hin.