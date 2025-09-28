TSG Backnang verliert spät: "Es tut verdammt weh"

Starker Beginn wird nicht belohnt

Die Backnanger erwischten den besseren Start und gingen nach 23 Minuten durch Sebastian Gleißner in Führung. Marinic sah sein Team „eine super halbe Stunde“ spielen, ehe Essingen mit der ersten Chance durch Benjamin Dudda zum Ausgleich kam. „Essingen mit der ersten Aktion sehr effektiv, machen das 1:1, haben dann ein bisschen Oberwasser, aber ohne Großchancen“, analysierte der Trainer.

Druckphase nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Backnang den Druck und belohnte sich durch Julian Geldner mit dem 2:1. „Aus der zweiten Halbzeit kommen wir überragend raus, Druckphase, eigentlich ein Spiel auf ein Tor, belohnen uns auch mit dem 2:1“, sagte Marinic. Ein Pfostentreffer hätte die Vorentscheidung bringen können, doch stattdessen blieb die Partie offen.

Gelb-Rot als Wendepunkt

In der 77. Minute folgte die spielentscheidende Szene: Flavio Santoro sah Gelb-Rot wegen einer Schwalbe. Marinic zeigte sich fassungslos: „Ich habe gesagt, dass bei der Führung vom Schiedsrichter heute das Spiel nicht mit 11 gegen 11 ausgehen wird, und dann kriegt man einfach eine dumme gelb-rote Karte.“ Essingen nutzte die Überzahl eiskalt, glich durch Besnik Koci aus und drehte die Partie kurz darauf durch Dudda.

Bittere Niederlage und Blick nach vorn

„Nicht Essingen hat das Fußballspiel gewonnen, sondern wir haben es verloren“, brachte Marinic seine Enttäuschung auf den Punkt. „Es tut verdammt weh, das Heimspiel hier zu verlieren.“ Lange Zeit bleibt seiner Mannschaft jedoch nicht, um den Rückschlag zu verarbeiten. Bereits am Mittwoch steht das Achtelfinale im WFV-Pokal beim VfB Bösingen an. „Da ist die Aufgabe, eine Runde weiterzukommen und somit im Viertelfinale zu überwintern“, erklärte Marinic.