TSG Backnang verliert nach Führung: "Wieder Kategorie unnötig"

Rahmen und Grundstimmung

Hundert Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch mit hoher Intensität und wechselnden Dominanzphasen. Trainer Mario Marinic ordnete den Abend unmissverständlich ein: „wieder Kategorie unnötig, wieder Kategorie, viel Aufwand, wenig Ertrag.“ Die TSG habe das Duell „auf Augenhöhe“ gestaltet, betonte er, und doch blieb das Resultat aus: „Fußball ist ein Fehlerspiel, aber davon haben wir einfach heute wieder viele gemacht.“

Spielverlauf: Wendungen vor der Pause, Effizienz nach der Pause

Mannheim ging nach 16 Minuten durch Alexandru Paraschiv in Führung. Backnang antwortete reif: Flavio Santoro glich per Foulelfmeter (21.) aus, Fabijan Domic traf drei Minuten später zum 2:1. Kurz vor der Pause stellte Paraschiv (43.) auf 2:2. Nach einer intensiven Stunde entschied die individuelle Klasse der Gäste: Alexander Esswein traf in der 74. Minute, Paraschiv setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Für Marinic war der Duktus klar: „Der Nikolaus war da und wir haben zwei Geschenke verteilt, zum 0:1 und zum 3:2.“

Erste Halbzeit: Kompaktheit, Zugriff, Moral

Die TSG bereitete Mannheim in der Anfangsphase sichtbare Probleme durch enge Abstände und frühzeitiges Nachrücken in die Halbräume. Der Trainer hob hervor, man habe die taktischen Vorgaben „gut angenommen“ und die Partie sei „offener Schlagabtausch, sehr umkämpft“ gewesen – bei „eiseskälte auf dem Kunstrasen“. Entscheidend: Backnang ließ sich vom 0:1 nicht aus dem Konzept bringen, erzwang den Ausgleich vom Punkt und drehte die Statik noch vor der 25. Minute. Auch in der Rückschau blieb der Fokus auf der eigenen Anlage: „Das Spiel gegen eine Spitzenmannschaft auf Augenhöhe.“ Dass Paraschivs 2:2 unmittelbar vor dem Wechsel fiel, veränderte die Ausgangslage für den zweiten Durchgang merklich.

Zweite Halbzeit: Druckphase ohne Lohn, Kippmoment zum 2:3

Backnang kam mit klarer Idee und hoher Präsenz aus der Kabine, suchte über Tempo in den Anschlussaktionen und sauberes Gegenpressing den dritten Treffer. „In der zweiten Halbzeit sind wir auch gewählt, kommen gut raus, machen viel Druck“, sagte Marinic – und markierte zugleich die Schlüsselstelle: „die spielentscheidende Szene … zum 3-2, wo der Alex Eswain auch bestraft.“ Der Moment der Mannheimer Effizienz wurde zum Kipppunkt; Backnang fand weiter Wege ins letzte Drittel, doch die Präzision im allerletzten Pass fehlte. In der Addition aus Aufwand und Ertrag blieb am Ende die ernüchternde Bilanz, wie es der Trainer formulierte: „selbst geschlagen“ und „ohne Punkte da“. Das späte 2:4 besiegelte die Niederlage gegen einen Gegner, der kleine Räume unerbittlich nutzt.

Einflussfaktoren: individueller Ausschlag, Personal, Tabelle

Mannheims Offensivanker prägte den Abend: „ihn in den Griff zu kriegen war verdammt schwer. Ich glaube, drei Vorlagen, ein Tor.“ Die Backnanger Statik litt zusätzlich unter einem frühen personellen Rückschlag: „dass sich jetzt auch wieder ein weiterer Leistungsträger verletzt hat, Patrick Tichy. Auch Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste.“ In der Tabelle steht die TSG nach 18 Spielen bei 19 Punkten, was den Druck vor der Winterpause erhöht. Die Aufgabe ist klar umrissen: Fehlerquote senken, Standards sauber verteidigen, Übergänge zielstrebiger ausspielen.

Ausblick: Reaktion zeigen, Kräfte bündeln, Bock umstoßen

Die Mannschaft hat in der Anlage gezeigt, dass sie Spitzenteams auf Augenhöhe fordern kann; nun geht es um Konstanz über 90 Minuten. Der Trainer gab die Richtung vor: „eng zusammenrutschen und dann schauen, dass wir den Bock umstoßen und hoffentlich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause kommen.“ Danach soll der Blick kurz weiten: „abschalten vom Fußball, regenerieren … und dann eine gute Vorbereitung machen gemeinsam“ – um „alles zu investieren in die Rückrunde.“