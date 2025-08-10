TSG Backnang verliert Heimauftakt: "Die Jungs haben alles investiert"

Starker Start, aber kein Ertrag

Trainer Mario Marinic sah seine Mannschaft zunächst gut im Spiel: „Hollenbach hat uns den Ball überlassen. Am Anfang sind wir wirklich noch gut reingekommen, groß Torchancen zu kreieren, hatten ein, zwei Halbschancen, wo wir gut in den 16er reinkommen, aber keinen Abnehmer finden.“ Die beste Gelegenheit bot sich nach einer einstudierten Eckballvariante, als Lukas Glaser freistehend aus zentraler Position abschloss, jedoch über das Tor zielte. „Da kann es schon 1:0 stehen“, so Marinic. Stattdessen nutzte Hollenbach eine Standardsituation zur Führung, ehe Mika Müller kurz vor der Pause nach einer eigenen Ecke den Ausgleich markierte.

Fehler kosten das Spiel

In der Halbzeit mahnte der Trainer Geduld an: „Wir müssen einfach geduldig bleiben, die Räume bespielen, den Gegner ins Laufen bringen.“ Doch im zweiten Durchgang schlichen sich zu viele Ungenauigkeiten ein. „Da waren wir einfach in der zweiten Halbzeit unsauber, haben dann wieder einige Fehler gemacht“, sagte Marinic. Zwei Ballverluste im Aufbauspiel führten zu schnellen Gegenschlägen, die Hollenbach eiskalt zum 2:1 und 3:1 nutzte.

Verpasste Wende und Blick nach vorn

Dabei lag der Führungstreffer für Backnang zwischenzeitlich in der Luft: „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir nach der Halbzeit die große Chance haben, 2:1 in Führung zu gehen, wo der Ball an den Pfosten klatscht mit einem Abschluss von Fabian Domic.“ Auch nach dem dritten Gegentor bot sich noch die Gelegenheit zum Anschluss, als Sebastian Gleisner ebenfalls nur den Pfosten traf. „Die Jungs haben alles investiert, das Ergebnis noch zu korrigieren, aber es war viel Aufwand, den wir heute betrieben haben, bei diesen Temperaturen mit wenig Ertrag“, resümierte Marinic.

Fokus auf Pokalaufgabe

„Wir machen wieder ein, zwei Fehler zu viel, die uns heute die Punkte kosten. Mund abputzen“, forderte der Trainer. Die Aufarbeitung soll umgehend folgen, denn bereits am Mittwoch steht mit dem Gastspiel beim TV Oeffingen in der dritten WFV-Pokalrunde die nächste Aufgabe an. „Wir müssen gucken, dass wir gut steuern, regenerieren und dann natürlich den Fokus auf die Pokalrunde legen, bevor es dann am Samstag weitergeht.“