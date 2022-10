– Foto: Nico Schoch

TSG Backnang verfällt in den alten Trott Der Fußball-Oberligist aus Backnang kassiert im Heimspiel gegen den FV Ravensburg eine 0:4-Klatsche. Vom Aufwärtstrend der vergangenen zwei Spiele ist nichts zu sehen. Die Roten nisten sich im Keller ein.

Damit hatte in den Etzwiesen wohl niemand gerechnet. Anstatt an die guten Leistungen beim 1:1 gegen Pforzheim und vor allem zuletzt beim 4:1 in Oberachern anzuknüpfen, präsentierten sich Backnangs Oberliga-Fußballer im Heimspiel gegen Ravensburg von ihrer schlechtesten Seite. Mit einem 0:4-Debakel bereiteten sie ihren Fans eine bittere Enttäuschung. Sollte die TSG in den nächsten Wochen weitere Spiele dieser Art abliefern, fühlt sich das Abstiegsgespenst unter dem Murrtal-Viadukt wohl bald heimisch.

Im Lager der Roten hatten sie im Vorfeld gehofft, die kleine Erfolgsserie fortsetzen zu können und mit einem Dreier nach Punkten mit den Gästen gleichzuziehen. Aber Pustekuchen. Das Team von David Pfeiffer verfiel stattdessen in den alten Trott. Sehr zum Ärger des Trainers, der seinem großen Unmut noch auf dem Platz lauthals Luft verschaffte. „Wir waren von Beginn an nicht richtig wach“, schimpfte der 39-Jährige: „Und was noch viel enttäuschender war, ist die Tatsache, dass einige Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen sind.“ Er beklagte darüber hinaus, dass „ein Aufbäumen nach dem Rückstand gänzlich gefehlt hat. Lauf- und Einsatzbereitschaft waren nur bei ganz wenigen Akteuren zu erkennen.“ Obwohl Pfeiffer dieselbe Startelf wie in den vorherigen zwei Partien ins Rennen geschickt hatte, agierte seine Mannschaft von Anfang an viel zu zögerlich. Auch die Gäste aus Oberschwaben offenbarten kaum Tatendrang, weshalb die Zuschauer zunächst ein langweiliges Duell sahen. Ravensburgs Defensive schob sich minutenlang den Ball zu, ohne dass ein TSG-Angreifer mit Nachdruck störte. Abgesehen von einer Szene nach 120 Sekunden, als der aufgerückte FVR-Innenverteidiger Moritz Jeggle den Führungstreffer auf dem Fuß hatte, von dieser Möglichkeit aber zu überrascht war, passierte allerdings auch vor Backnangs Kasten wenig. Auf der Habenseite der Hausherren waren im ersten Abschnitt allenfalls drei Halbchancen von Marco Rienhardt (25.), Robin Schwemmle (26.) und Thomas Doser (31.) zu notieren. Somit sprach vieles für ein 0:0 zur Pause, doch in der 38. Minute schlugen die Gäste zu. Eine Linksflanke landete beim völlig freien Dennis Blaser, der aus fünf Metern zum 1:0 für Ravensburg einköpfte. Die Roten schauten dem Treiben tatenlos zu. Backnangs Fans und der Trainer mitsamt seinem Stab hofften auf eine Steigerung in der zweiten Hälfte. Vergeblich. Stattdessen mussten sie nach einer knappen Stunde das 0:2 schlucken. Dieses Mal war es Felix Hörger, der nach einem Eckball mutterseelenalleine dastand und mühelos einnickte. TSG-Trainer Pfeiffer wollte seinem Team mit den Einwechslungen von Patrick Tichy, Athanasios Coutroumpas und Arjan Hetemi noch einmal frisches Leben einhauchen. Ein Versuch, der so gut wie nichts brachte. Weit und breit gab es bei den Murrtalern keinen Spieler, der die Kollegen mitreißen konnte. Sie ließen früh die Flügel hängen und kassierten zwei weitere Tore. In der 80. Minute köpfte Blaser nach einer zu kurzen Faustabwehr von Torwart Julian Guttenson das 3:0. Nur 120 Sekunden später setzte sich Jorge Peláez Sánchez an der Strafraumgrenze gegen zwei Backnanger locker durch und traf zum 4:0-Endstand für die Oberschwaben. Nach den vorherigen Duellen mit Pforzheim und Oberachern war bei Backnang ein Schritt nach vorne zu erkennen. Die Leistung gegen Ravensburg bedeutete nun wieder zwei Schritte in die andere Richtung. __________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden