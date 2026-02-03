TSG Backnang veranstaltet Schützenfest beim Bezirksliga-Ersten

In der Oberliga Baden-Württemberg steckt die TSG Backnang vor der zweiten Saisonhälfte noch im Abstiegskampf und braucht eine erfolgreiche Rückserie, um auch in der kommenden Runde weiter Oberligist zu sein. Nach einem schwachen Auftritt am Wochenende zeigte Backnang nun ein anderes Gesicht.
Nach einem schwachen Auftritt am Wochenende ging es für die TSG Backnang am Abend zum Bezirksliga-Nachbar SV Allmersbach. Dort zeigte der Oberligist in beiden Durchgängen einen souveränen Auftritt und setzte sich am Ende mit 9:0 durch. Bereits zur Pause führte der Favorit mit 4:0. Tim Pöhler (6.), Fabijan Domic (13.), Mika Müller (33.) und Fabijan Domic (39.) sorgten für die Treffer im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel sorgten Domic mit einem Doppelpack (55., 64.) sowie Mark Gashi (58.), Ayman Mouhssine (89.) und Marlon Suckut (89.) für weitere Tore. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic kann mit dem Auftritt beim Spitzenreiter der Bezirksliga Rems/Murr/Hall durchaus zufrieden sein.
Bereits am Samstag steht dann ein weiterer Test für den Oberligisten an. Im Heimspiel gegen den ASV Neumarkt aus der Bayernliga Nord soll dann ein besserer Auftritt hingelegt werden. Eine Woche später wartet dann die Generalprobe gegen Verbandsliga-Aufsteiger FSV Waiblingen, ehe es am 21. Februar wieder in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des Karlsruher SC weiter geht.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________