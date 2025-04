TSG Backnang: "Unser Tank ist voll mit Selbstvertrauen"

Die TSG Backnang hat sich durch den überzeugenden Heimsieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine glänzende Ausgangslage in der Oberliga verschafft. Gegen den SSV Reutlingen soll nun am Samstag der nächste Dreier folgen – in einem Spiel, das nicht nur wegen des Austragungsortes einen besonderen Charakter besitzt.