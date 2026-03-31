TSG Backnang trotzt dem Underdog und freut sich auf das Halbfinale

Die TSG Backnang hat im Viertelfinale des WFV-Pokals ihre historische Chance genutzt und beim TSV Berg mit 2:0 gewonnen. Der Oberligist setzte sich am heutigen Abend beim Verbandsligisten durch und erreichte damit die Runde der letzten vier. Das Ergebnis wirkt klar, doch der Spielverlauf war enger, als es die zwei Tore vermuten lassen. In einer Partie unter schwierigen Bedingungen entschied Backnang das Spiel mit einem Doppelschlag vor der Pause.
Berg hält früh dagegen
Der Außenseiter aus Berg begann mutig und suchte sofort den Weg nach vorn. Markus Maurer hatte früh eine gute Gelegenheit, später zwang Joel Mayr Backnangs Torhüter Yusuf Tirso mit einem Distanzschuss zu einer starken Parade. Auch defensiv musste die TSG in der Anfangsphase mehrfach klärend eingreifen, etwa durch Patrick Tichy mit einer wichtigen Grätsche im Strafraum. Backnang kam seinerseits zu einer ersten guten Chance durch Lukas Hornek, dessen Abschluss knapp am langen Pfosten vorbeiging.
Domic bringt die Führung
Mitten in diese offene Phase fiel das erste Tor für die Gäste. In der 28. Minute brachte Ali Ferati einen Freistoß von der rechten Seite scharf in den Strafraum, wo Fabijan Domic aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0 traf. Für Backnang war das ein wichtiger Treffer, weil Berg bis dahin auf Augenhöhe gespielt hatte. Kurz darauf musste der Torschütze allerdings verletzungsbedingt vom Feld, für ihn kam Ayman Mouhssine in die Partie.
Doppelschlag vor der Pause
Trotz der Führung blieb Berg gefährlich. Hannes Pöschl hatte eine weitere große Möglichkeit, doch erneut war Yusuf Tirso zur Stelle. Dann nutzte Backnang kurz vor der Pause seine Effizienz ein zweites Mal. In der 43. Minute nahm Charalambos Parharidis aus rund 25 Metern Maß und traf mit einem Distanzschuss zum 2:0 ins lange obere Eck. Dieser zweite Treffer gab der TSG ein Ergebnis, das dem engen Spiel bis dahin nur bedingt entsprach.
Stabil bis ins Ziel
Nach dem Seitenwechsel drängte Berg weiter auf den Anschluss. Hannes Pöschl und später Robin Hettel sowie der eingewechselte Nick Zimmerer kamen zu gefährlichen Abschlüssen, doch Tirso hielt Backnang im Spiel. Die TSG verteidigte die Führung mit wachsender Stabilität und setzte selbst Nadelstiche, etwa durch Sebastian Gleißner, Arda Gürsel und Lorenz Ender. Als Ender kurz vor Schluss mit einer starken Grätsche im eigenen Strafraum die letzte brenzlige Situation bereinigte, war der Halbfinaleinzug praktisch gesichert. Backnang gewann 2:0 und steht damit erstmals seit vielen Jahren wieder in der Runde der letzten vier.