TSG Backnang trifft im WFV-Pokal auf "die Mannschaft der Stunde"

Formstarker Gegner mit breiter Brust

"SGV Freiberg, eine unglaublich reizvolle Aufgabe", sagt Marinic. Der Regionalligist zählt für ihn zurzeit zu den heißesten Teams der Liga: "Sie sind eigentlich die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga, die formstärkste Mannschaft, hatten jetzt, auch fünf Siege am Stück. Seit 15 Spielen ungeschlagen, 13 Siege, zwei Unentschieden – das spricht alles für sich."

Höhere Hürde, besondere Bühne

Dass der SGV als klassenhöchstes Team im Wettbewerb als Favorit gilt, ist für den Backnanger Coach kein Grund zur Resignation: "Der Gegner wurde uns zugelost und dementsprechend haben wir hier eine hohe Hürde zu überspringen. Aber der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Es ist ein Spiel, es ist alles möglich."

Klassenerhalt bleibt das Hauptziel

Trotz der Vorfreude bleibt der Blick auf das Wesentliche gerichtet: "Natürlich ist unser täglich Brot die Oberliga und der Klassenerhalt. Aber auch das ist eine spannende Aufgabe. Wir sind zwei Schritte vom reizvollen Finale entfernt. Und es benötigt sehr, sehr viel an diesem Tag, um den SGV Freiberg zu schlagen."

Mut durch die letzten Wochen

Zuletzt holte die TSG ein Remis beim übermächtigen Tabellenführer Großaspach. "Das hat das letzte Spiel gegen SG Sonnenhof Großaspach gezeigt, dass wir uns mit solchen Mannschaften auf jeden Fall messen können und auf Augenhöhe sind", betont Marinic. "Und so werden wir auch in das Spiel reingehen."

Kaderrotation mit Bedacht

In personeller Hinsicht deutet Marinic Veränderungen an: "Es wird natürlich Veränderungen geben. Wir werden schauen, dass wir in die Jungs reinhören, was das Thema Körperlichkeit angeht, was das Thema körperliche Belastung angeht." Neben dem rotgesperrten Lukas Hornek fehlen auch Athanasios Coutroumpas (beruflich verhindert), Arda Gürsel (krank) sowie Patrick Tichy (angeschlagen).

Alle Kräfte für die Pokalüberraschung

Dennoch bleibt das Ziel klar formuliert: "Dann schauen wir, dass wir in der Mannschaft eine Startelf auf den Platz kriegen plus die Jungs, die reinkommen, die das Leben dem SGV Freiberg so schwer wie möglich machen."