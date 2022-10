TSG Backnang sucht weiter einen Trainer Mario Marinic ist aber derzeit kein möglicher Kandidat.

Nach Backnang kam er nur, weil es terminlich zur Abwechslung passte und weil sein Kumpel Oguzhan Biyik die Premiere als TSG-Interimscoach feierte. „Ich habe mitgefiebert“, erzählt Marinic: „Es war eine durchwachsene Leistung, aber das Ergebnis passt. Das freut mich für die Jungs. Das Potenzial ist da, um in der Oberliga zu bleiben.“ Für alle Zeiten will der Kroate ein zweites Engagement unter dem Murrtal-Viadukt auch nicht ausschließen: „Sag niemals nie.“ Zumindest derzeit kann sich die Trainerfindungskommission eine Anfrage aber sparen.

