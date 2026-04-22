TSG Backnang sucht nach spätem Rückschlag die richtige Antwort

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang steht am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer richtungsweisenden Heimaufgabe. Gegen den FV Ravensburg geht es für die Mannschaft darum, nach der bitteren Niederlage in Denzlingen sportlich und mental die passende Reaktion zu zeigen. Die Tabellenlage ist im Mittelfeld zwar noch vergleichsweise stabil, doch der Abstand nach unten ist nicht groß. Ein Heimsieg könnte Backnang spürbar entlasten.

Mit 33 Punkten aus 28 Spielen belegt die TSG derzeit Rang elf. Der Vorsprung auf die direkten Verfolger aus dem unteren Tabellendrittel ist überschaubar, weshalb weitere Punktverluste den Druck erhöhen würden. Ravensburg reist dagegen als Tabellenfünfter mit 44 Punkten an und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Für Backnang ist die Partie daher eine Herausforderung, zugleich aber auch eine Gelegenheit, sich gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

Das 2:3 beim Schlusslicht FC Denzlingen dürfte in Backnang noch nachwirken. Die TSG lag zur Pause 0:2 zurück, arbeitete sich im zweiten Durchgang zurück ins Spiel und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. Dass die Partie dennoch unmittelbar vor dem Abpfiff wieder kippte, machte die Niederlage besonders schmerzhaft. Vor dem Heimspiel gegen Ravensburg wird es deshalb auch darum gehen, diese späte Enttäuschung schnell abzuschütteln.

Der Gegner aus Ravensburg

Ravensburg reist mit einem 2:2 gegen den SV Oberachern an. In dieser Partie geriet die Mannschaft früh in Rückstand, drehte das Spiel noch vor der Pause, musste in der zweiten Hälfte aber den erneuten Ausgleich hinnehmen. Das Ergebnis passt zu einer Saison, in der Ravensburg offensiv konkurrenzfähig ist, defensiv jedoch nicht immer stabil wirkt. Mit 45:46 Toren hat der Tabellenfünfte zwar viele Punkte gesammelt, aber kein ausgeprägtes Defensivprofil.

Hinspiel und Auftrag

Auch das Hinspiel bietet Backnang einen klaren Anhaltspunkt. In Ravensburg verlor die TSG mit 0:2 und geriet dabei schon vor der Pause entscheidend ins Hintertreffen. Zwar spielte der Gegner nach einer Roten Karte die Schlussphase in Unterzahl, am Ergebnis änderte das nichts mehr. Für das Rückspiel ergibt sich daraus ein sachlicher Auftrag: Backnang muss von Beginn an wacher sein und die Partie länger offenhalten als im ersten Vergleich. Nach dem Verlauf in Denzlingen wäre ein kontrollierter und stabiler Auftritt nun besonders wichtig.