TSG Backnang: "Sie sind für mich der große Aufstiegsanwärter"

Fehlstart und schnelle Antwort

Die Partie begann für den Oberligisten denkbar ungünstig. Bereits nach 20 Sekunden lag die TSG Backnang zurück. „Das Ziel war, eine Runde weiterzukommen. Das ist uns gelungen. Auch wenn wir in die Partie unglücklich und undankbar reingestartet sind, durch einen eigenen Fehler nach 20 Sekunden 0:1 hinten liegen“, erklärte Trainer Mario Marinic. Doch sein Team zeigte prompt die richtige Reaktion: „Machen dann postwendend auch den Ausgleich.“

Unruhe in der Defensive, Konsequenz in der Offensive

In der Anfangsphase offenbarte die TSG erneut Schwächen in der Rückwärtsbewegung. „Aber dann machen wir wieder einen individuellen Fehler in der Abwehrreihe, der uns das 2:1 kostet“, so Marinic. Die Mannschaft blieb jedoch gefestigt und übernahm zunehmend die Spielkontrolle: „Dann sind wir ruhig geblieben, haben den Gegner zurechtgelegt und drehen das Spiel auch verdientermaßen zur Halbzeit 4:2.“

Frühe Entscheidung, spätes Nachlassen

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein früher Treffer für klare Verhältnisse: „Wir machen dann das 5:2. Und dann dachte man schon, es wird ein entspannter Abend.“ Doch durch personelle Wechsel verlor die Mannschaft etwas an Struktur: „Dann haben wir einen Vierfachwechsel vorgenommen, hatten uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht.“ Der Gegner nutzte eine Umschaltsituation zum 3:5 und verkürzte nochmals, doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

Defensive Nachlässigkeit als Warnsignal

Trotz des Weiterkommens bleibt Marinic selbstkritisch: „Aber natürlich ist uns bewusst, und da müssen wir auch die Sinne schärfen, dass wir vor allem gegen den Ball besser arbeiten müssen.“ Der Trainer fordert von seinem Team mehr Stabilität und Wachsamkeit, insbesondere mit Blick auf das kommende Pflichtspiel: „Und natürlich jetzt auch im Ausblick Richtung VfR Mannheim die individuellen Fehler abstellen.“

Schwere Aufgabe zum Oberliga-Auftakt

Zum Ligastart wartet auf die TSG eine denkbar hohe Hürde. Marinic sieht den VfR Mannheim als Topfavoriten auf den Aufstieg: „Sie sind für mich der große Aufstiegsanwärter, haben einen riesen Etat. Sie haben einen sehr guten Kader mit vielen Spielern aus höherklassiger Erfahrung.“ Besonders betonte er: „Namentlich natürlich sticht Alexander Esswein heraus mit über 200 Bundesligaspielen.“

Als Außenseiter mit Mut nach Mannheim

Trotz der klaren Rollenverteilung fährt Backnang mit Zuversicht zum Auswärtsspiel: „Von daher fahren wir als Underdog dahin. Aber wir werden gut vorbereitet sein. Wir freuen uns, dass es jetzt auch losgeht.“ Marinic formuliert die Zielsetzung nüchtern, aber ambitioniert: „Wir brauchen einen sehr guten Tag und dann können wir auch mit Sicherheit die Partie vielleicht sogar auf Augenhöhe gestalten.“